Ротенберг о 5 подряд поражениях СКА: «Приносим извинения болельщикам и просим набраться терпения. Мы будем побеждать – увидите в следующей игре»

Теги СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг извинился перед болельщиками СКА после 5-го подряд поражения.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«У нас в команде все настроены только побеждать. Приносим извинения всем болельщикам и просим набраться терпения.

Мы будем побеждать, и вы это увидите в ближайшее время – в следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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21 комментарий

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Ебздрогыч
Ну рано или поздно СКА победит, ну просто по закону больших чисел. Представляете, сколько радости, пафоса и бравады будет у Ротенберга? Будет и про систему, и про характер, и про болельщиков, и про великую советскую школу хоккея, наследником которой Ротенберг себя считает. Радость Вегаса после победы в кубке Стэнли будет пустяком по сравнению с эмоциями Йозе!
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Персональные данные Номер 67327384
В следующей игре мы наберем сразу 12 очей.
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Rammstein2010
так вроде перед Сибирью тоже самое говорил ?
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Сульшер жги!
У-хо-ди !!!
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Ебздрогыч
Ну рано или поздно СКА победит, ну просто по закону больших чисел. Представляете, сколько радости, пафоса и бравады будет у Ротенберга? Будет и про систему, и про характер, и про болельщиков, и про великую советскую школу хоккея, наследником которой Ротенберг себя считает. Радость Вегаса после победы в кубке Стэнли будет пустяком по сравнению с эмоциями Йозе!
Респект. Уважаю людей, которые знают про закон больших чисел
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Tomas Nepotrebko
Вся страна за ̶С̶и̶б̶и̶р̶ь̶ Северсталь!
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Why always me?!
Если вдруг будет замена главного тренера и с ним СКА начнёт побеждать, то Роман и все его лизоблюды будут кричать что это он готовил команду и всё благодаря ему.
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Ковид 07.10.52
Мы , Николай второй, простите Ротенберг третий . приносим извинения...тьфу...
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oberkorn
Вся страна болеет против ротенберга. Занятное зрелище.
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Tun
Что должно случиться, чтоб этого персонажа убрали из тш?
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Владислав88
Ни стыда, ни совести. Выхухоли абсолютные
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IgorIgor51
Бла бла бла достал уже
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Machine Head
Желаю Северстали отодрать от души , если Козырев не ляжет под своего шефа . Или уже договорились ? Откуда такая уверенность ?
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viktorpavlov70
СКА идёт по нарастающей в домашней серии. Как говорил Рома после второй игры: прогресс очевиден. Сначала влетели 0-3. Потом уже спрогрессировали и проиграли всего 1-3. Вчера уже был качественный скачок и поражение всего лишь 1-2. Команда же системная, поэтому по логике, следующий матч должен быть или 1-1, или 2-2.Ну а там в ОТ чем чёрт не шутит))))
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waa1982
Ё-хо-хо и бутылка, Рома?
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majestic1980
Будет ли заявление по собственному желанию от Ромы? Или опять только просим отнестись с пониманием
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Серый
эй, стоп, Сочи только через три матча!
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Al Al
За Северсталь с детства!)))
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Caniball
СКА играл вчера дома, а Северсталь сегодня в Сочи, а через 2 дня в Санкт-Петербурге. СКА будут свежее и одержат победу. Ну если что, то судьи не много помогут.
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Snow11
Скорее всего, Козыреву уже занесли.....)))
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