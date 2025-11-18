Зыков из СКА сыграет за «Россию 25» на КПК вместо Каюмова, сообщил Ротенберг. В семье форварда «Локомотива» ожидается рождение ребенка

Валентин Зыков сыграет за «Россию 25» на Кубке Первого канала.

Нападающий СКА Валентин Зыков сыграет за «Россию 25» на Кубке Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря.

Об этом сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

Зыков заменит нападающего «Локомотива » Артура Каюмова. Он стал первым игроком СКА, вызванным в сборную.

«На Кубке Первого канала в Новосибирске вместо Артура Каюмова сыграет Валентин Зыков.

Артур не сможет присоединиться к команде по уважительной причине – в период турнира в его семье ожидается рождение ребенка. От всей души желаю семье Артура здоровья и благополучия!

Вместо Артура Каюмова в состав включен Валентин Зыков. Он уже имеет опыт выступления за сборную России и готов усилить команду на предстоящем турнире», – написал Роман Ротенберг .

Радулов, Самсонов, Шарипзянов, Канцеров, Жаровский, Дронов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала. Ротенберг вызвал 38 человек, из СКА – ни одного