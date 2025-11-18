Заварухин о Буше: «Где-то у него не получалось забивать голы, но сейчас Рид выходит на свой уровень. Когда парни были травмированы, он стал лидером, делал много черновой работы»

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Нефтехимиком».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после матча с «Нефтехимиком» (6:3).

– Игра была за четыре очка, ведь мы соседи по турнирной таблице. Мы тяжело начали этот матч. Мало владели шайбой, а соперник ее больше контролировал. Хотя мы повели в счете, забили хороший гол. У нас было хорошее подключение защитника. Дальше мы плохо владели шайбой, отдавали тяжелые передачи, соперник их перехватывал.

Основной момент – игра нашего вратаря Вовы Галкина. Он нам здорово помог, и второй период получился переломным. Мне понравился контроль шайбы в зоне атаки. Здорово, что мы забили такие разные голы. Парни показали, что могут разнообразно действовать в атаке.

В третьем периоде мы попросили сыграть более строго, чтобы избежать провалов, когда соперник очень здорово переходил из обороны в атаку. И спасибо болельщикам. Мы много играли на выезде и рады теперь вернуться на родную арену.

– Почему Рид Буше не очень удачно вошел в сезон? Хотя он забил три гола за два последних матча. Он изменил игру?

– Когда парни были травмированы, он стал лидером в команде, делал много черновой работы. Где-то у него не получалось забивать голы, но сейчас Рид выходит на свой уровень. Надеюсь, он будет добавлять.

– Стартовый период у вас вновь не задается. Почему команда не сразу вкатывается в игру?

– Разбираемся в этом компоненте. Конечно, мы хотим, чтобы все периоды были равными. Но такое в спорте не всегда возможно. Во втором периоде у нас не было долгого принятия решений. Начало атаки, все было нацелено вперед. И мы не вязли в средней зоне.

– Как на вас сказался выезд на Дальний Восток?

– Мы там провели плохие игры. Нас подводила реализация моментов. Когда команда забивает первой, то иначе приходит уверенность, ребята раскрываются. Но после того выезда наши парни показали себя молодцами и поняли, что мы хотим от них. Они хорошо поработали, правильно восстановились, – сказал Заварухин.