Заварухин о Буше: «Где-то у него не получалось забивать голы, но сейчас Рид выходит на свой уровень. Когда парни были травмированы, он стал лидером, делал много черновой работы»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после матча с «Нефтехимиком» (6:3).
– Игра была за четыре очка, ведь мы соседи по турнирной таблице. Мы тяжело начали этот матч. Мало владели шайбой, а соперник ее больше контролировал. Хотя мы повели в счете, забили хороший гол. У нас было хорошее подключение защитника. Дальше мы плохо владели шайбой, отдавали тяжелые передачи, соперник их перехватывал.
Основной момент – игра нашего вратаря Вовы Галкина. Он нам здорово помог, и второй период получился переломным. Мне понравился контроль шайбы в зоне атаки. Здорово, что мы забили такие разные голы. Парни показали, что могут разнообразно действовать в атаке.
В третьем периоде мы попросили сыграть более строго, чтобы избежать провалов, когда соперник очень здорово переходил из обороны в атаку. И спасибо болельщикам. Мы много играли на выезде и рады теперь вернуться на родную арену.
– Почему Рид Буше не очень удачно вошел в сезон? Хотя он забил три гола за два последних матча. Он изменил игру?
– Когда парни были травмированы, он стал лидером в команде, делал много черновой работы. Где-то у него не получалось забивать голы, но сейчас Рид выходит на свой уровень. Надеюсь, он будет добавлять.
– Стартовый период у вас вновь не задается. Почему команда не сразу вкатывается в игру?
– Разбираемся в этом компоненте. Конечно, мы хотим, чтобы все периоды были равными. Но такое в спорте не всегда возможно. Во втором периоде у нас не было долгого принятия решений. Начало атаки, все было нацелено вперед. И мы не вязли в средней зоне.
– Как на вас сказался выезд на Дальний Восток?
– Мы там провели плохие игры. Нас подводила реализация моментов. Когда команда забивает первой, то иначе приходит уверенность, ребята раскрываются. Но после того выезда наши парни показали себя молодцами и поняли, что мы хотим от них. Они хорошо поработали, правильно восстановились, – сказал Заварухин.