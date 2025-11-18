Шипачев набрал 991-е очко в КХЛ – передача в матче против «Северстали»
Вадим Шипачев набрал 991-е очко в КХЛ.
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев набрал 11-е очко сезоне-2025/26.
Он отметился передачей в матче против «Северстали».
Теперь в его активе 11 (4+7) баллов в 25 играх сезона.
Всего на счету 38-летнего Шипачева теперь 991 (309+682) очко в 1087 играх Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф. Он является лучшим бомбардиром в истории лиги.
Шипачев может стать первым хоккеистом с 1000 очков за карьеру в КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
