Шипачев набрал 991-е очко в КХЛ – передача в матче против «Северстали»

Вадим Шипачев набрал 991-е очко в КХЛ.

Нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев набрал 11-е очко сезоне-2025/26.

Он отметился передачей в матче против «Северстали ».

Теперь в его активе 11 (4+7) баллов в 25 играх сезона.

Всего на счету 38-летнего Шипачева теперь 991 (309+682) очко в 1087 играх Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф. Он является лучшим бомбардиром в истории лиги.

Шипачев может стать первым хоккеистом с 1000 очков за карьеру в КХЛ.