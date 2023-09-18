Толчинский после 5 поражений СКА подряд: «Может, стоит кинуть клюшку в мусорку, чтобы шайба шла»

Сергей Толчинский высказался о 5-матчевой серии поражений СКА в КХЛ.

Форвард армейцев выразил мнение после матча с «Сибирью» (1:2).

«Возможно, не хватает хладнокровия. Безразличных нет, все хотят выиграть, коллектив отличный. Нужно отпустить и выходить с более холодной головой.

Может, стоит кинуть клюшку в мусорку, чтобы шайба шла. Собрать побольше мусора и кинуть туда клюшку», — сказал .

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