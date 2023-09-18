Толчинский после 5 поражений СКА подряд: «Может, стоит кинуть клюшку в мусорку, чтобы шайба шла»

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ Хоккей

Сергей Толчинский высказался о 5-матчевой серии поражений СКА в КХЛ.

Форвард армейцев выразил мнение после матча с «Сибирью» (1:2).

«Возможно, не хватает хладнокровия. Безразличных нет, все хотят выиграть, коллектив отличный. Нужно отпустить и выходить с более холодной головой.

Может, стоит кинуть клюшку в мусорку, чтобы шайба шла. Собрать побольше мусора и кинуть туда клюшку», — сказал Толчинский.

СКА предпоследний на Западе – после пяти поражений подряд. У Ротенберга новые оправдания

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31 комментарий

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Вадим Абдуллин
Зачем кидать клюшку в своего тренера?
+41
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Britva111
Так в след раз скажут что проиграли потому что Толчинский выбросил все клюшки.
+21
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ЧакЧак
этот состав который собрали в этом году в СКА - самый слабый как мне кажется за последние годы....а клюшку надо запустить сами знаете в кого !
+18
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ЖелтоФАН
ну Толчок на пару с Никишиным самые неровнодушные в этой поомойкее
+10
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Maxim Shumov
А может лучше тренера кинуть в мусорку?🤭
+9
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raspisanie77
Просто надо тренера нормального поставить, Бэбс вон освободился))
+5
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+5
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Сергей Орлов
Лучше в Ротенберга)
+4
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Михаил Опякин
Главное мимо мусорки не промахнуться
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sd4fmwrvz8
Клюшка не причем,там на мостике стоит системообразующий товарищ,закиньте лучше его туда 😁а хотя нет!!!пусть дальше рулит на радость всей стране 👏👏👏
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цэсемьэр
кинь туда свой контракт, он того стоит
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mynicipal
У тренера многолетний контракт. На пятый год игра придет
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WildRiver
Ответ Britva111
Так в след раз скажут что проиграли потому что Толчинский выбросил все клюшки.
...))))...
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Mukunku 64
Да кто такой этот Толчинский ?
Никчемные игрочишки сливают величайшего тренера современности !
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WildRiver
Только дай знать, дай знать, где ты будешь выкидывать клюшку!
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Ма Из
может, не клюшку?
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Ми Ша
Ответ Crosby174
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Михаил Опякин
Промажешь
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Danny Vigneault
Тренер молодой, талантливый. Со временем всё придёт
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Crosby174
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Ми Ша
Так и хочется спросить: Вы чем смазываете,парни? Лезет-не лезет …
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Александр Зубаков
Паписять на клюшку пробовали?
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igorkuz45
Роман Ротенберг: «Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА только открывается. Никто не ждал, что мы будем так ярко играть» 13.04 2023 г. Окно ещё не открылось.)))
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Иван Иванов
Это так завуалировано что Ротана надо гнать было сказанно😄
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RusVector
Клюшка, видимо кликуха такая у "МегаТренера"! Давно пора в мусорку его и на свалку истории!
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Booligan
в толчок кинь
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