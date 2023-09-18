«Ротенберг должен проанализировать ситуацию – что, почему, как и отчего? Если сделает это, то все исправит». Терещенко о 5 поражениях СКА подряд
Алексей Терещенко считает, что Роман Ротенберг проанализирует ситуацию в СКА.
Об этом трехкратный чемпион мира заявил после воскресного поражения СКА от «Сибири» в Санкт‑Петербурге (1:2), которое стало для петербуржцев пятым подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Конечно, обращать внимание на такие результаты на старте сезона нужно. Но при этом надо понимать, что происходит внутри коллектива, как ведется тренерская работа, как строятся взаимоотношения между игроками.
Из того, что я вижу, у СКА существенно обновился состав. Думаю, команде нужно время. СКА необходимо выходить из этой ситуации. Справятся ли ребята – покажет время.
Роман Ротенберг должен проанализировать ситуацию – что, почему, как и отчего? Станет ли он это делать или будет находить отговорки? Это вопрос. Конечно, если он все проанализирует, то все исправит и будет двигаться дальше в плане тренировочного процесса, качества игры и результатов», – сказал Терещенко.
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