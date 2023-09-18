«Ротенберг должен проанализировать ситуацию – что, почему, как и отчего? Если сделает это, то все исправит». Терещенко о 5 поражениях СКА подряд

Теги СКА Алексей Терещенко КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко считает, что Роман Ротенберг проанализирует ситуацию в СКА.

Об этом трехкратный чемпион мира заявил после воскресного поражения СКА от «Сибири» в Санкт‑Петербурге (1:2), которое стало для петербуржцев пятым подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Конечно, обращать внимание на такие результаты на старте сезона нужно. Но при этом надо понимать, что происходит внутри коллектива, как ведется тренерская работа, как строятся взаимоотношения между игроками.

Из того, что я вижу, у СКА существенно обновился состав. Думаю, команде нужно время. СКА необходимо выходить из этой ситуации. Справятся ли ребята – покажет время.

Роман Ротенберг должен проанализировать ситуацию – что, почему, как и отчего? Станет ли он это делать или будет находить отговорки? Это вопрос. Конечно, если он все проанализирует, то все исправит и будет двигаться дальше в плане тренировочного процесса, качества игры и результатов», – сказал Терещенко.

СКА предпоследний на Западе – после пяти поражений подряд. У Ротенберга новые оправдания

Ротенберг схватил удаление за споры и оставил СКА втроем. Сразу пропустили

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Леша поплыл . Какой анализ ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viktorpavlov70
Ответ Machine Head
Леша поплыл . Какой анализ ?
Видели мы его анализ. Три игры дома проиграли, а он всё никак выездную серию забыть не может. И до сих пор не может понять, почему судьи момент с попаданием клюшки Кадейкина в голову Лайпсика пересматривать не стали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a.n.melnikov11111985@icloud.com
Системный АналЛизатор он знатный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сульшер жги!
А я напоминаю игрокам что сплавить тренера можно одержав 8-10 поражений подряд. У вас все в своих руках, не играйте в полную силу и на вашей улице тоже будет праздник. А всех в Сочи и Ладу не сольют-не переживайте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TFP_Sports
Ротенберг должен проанализировать как он оказался тренером команды КХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий