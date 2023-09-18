«Ротенберг должен проанализировать ситуацию – что, почему, как и отчего? Если сделает это, то все исправит». Терещенко о 5 поражениях СКА подряд

Алексей Терещенко считает, что Роман Ротенберг проанализирует ситуацию в СКА.

Об этом трехкратный чемпион мира заявил после воскресного поражения СКА от «Сибири» в Санкт‑Петербурге (1:2), которое стало для петербуржцев пятым подряд в Фонбет чемпионате .

«Конечно, обращать внимание на такие результаты на старте сезона нужно. Но при этом надо понимать, что происходит внутри коллектива, как ведется тренерская работа, как строятся взаимоотношения между игроками.

Из того, что я вижу, у СКА существенно обновился состав. Думаю, команде нужно время. СКА необходимо выходить из этой ситуации. Справятся ли ребята – покажет время.

должен проанализировать ситуацию – что, почему, как и отчего? Станет ли он это делать или будет находить отговорки? Это вопрос. Конечно, если он все проанализирует, то все исправит и будет двигаться дальше в плане тренировочного процесса, качества игры и результатов», – сказал .

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