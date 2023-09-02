Ротенберг о голе «Динамо»: «Произошел «черт побери». Игрок СКА потерял лезвие. Они воспользовались моментом, когда он шел на смену»

Теги СКА КХЛ Динамо Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча против «Динамо» (2:1).

– Очень сильный соперник «Динамо», очень дисциплинированная команда. Их игра основана на единоборствах, это команда с характером, в их составе олимпийские чемпионы, поэтому это была очень серьезная игра для нас, к которой мы серьезно готовились.

Благодарен команде и каждому игроку, выполнили игровое задание.

Первый период получился тяжелый, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Благодарен команде за ее реакцию. У нашей команды есть характер. Сейчас работаем дальше, нам есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.

– Вы быстро пропустили гол.

– Если вы заметили, то один наш игрок потерял лезвие. Такое бывает в хоккее, они воспользовались моментом, когда наш игрок шел на смену.

Произошел «черт побери», но главное, что мы правильно на это отреагировали и добавили в ходе игры то, над чем работали все лето. Наши городки, наша тактическая подготовка в целом и учебно-тренировочный процесс. Мы добавляли в ходе игры», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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8 комментариев

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Джон Псина
С наших хоккеем произошел ротенберг
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Machine Head
Ты идиот что ли ? Два звена О’Делла и Уила вас возили три периода . Когда игрок ска потерял лезвие , то Динамо должно было остановиться ? Точно такую же пургу с лезвием он нес во время матчей плей офф с ЦСКА .
+15
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Alexander91
Первая игра сезона - «серьезный разговор в раздевалке»🤡 10 страница сборника шаблонных фраз Ротенберга
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sd4fmwrvz8
Ребят представьте что этого 🤡еще нам читать после каждой игры более полугода 😁так что это только начало 😁😁😁
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oberkorn
Словесный понос продолжается
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Skiff orda
Он тупо повторяет слова в каждом вью))) ай да ромка, ай да сын)))
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greedy
Что за городки? Это что-то новенькое в системе.
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Голуби в траве
Ты не лезвие, ты совесть потерял!
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