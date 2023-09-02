Ротенберг о голе «Динамо»: «Произошел «черт побери». Игрок СКА потерял лезвие. Они воспользовались моментом, когда он шел на смену»

Роман Ротенберг высказался после матча против «Динамо» (2:1).

– Очень сильный соперник « », очень дисциплинированная команда. Их игра основана на единоборствах, это команда с характером, в их составе олимпийские чемпионы, поэтому это была очень серьезная игра для нас, к которой мы серьезно готовились.

Благодарен команде и каждому игроку, выполнили игровое задание.

Первый период получился тяжелый, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Благодарен команде за ее реакцию. У нашей команды есть характер. Сейчас работаем дальше, нам есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.

– Вы быстро пропустили гол.

– Если вы заметили, то один наш игрок потерял лезвие. Такое бывает в хоккее, они воспользовались моментом, когда наш игрок шел на смену.

Произошел «черт побери», но главное, что мы правильно на это отреагировали и добавили в ходе игры то, над чем работали все лето. Наши городки, наша тактическая подготовка в целом и учебно-тренировочный процесс. Мы добавляли в ходе игры», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.