Тренер «Трактора» Рише об уходе Гру: «Для ребят новость была шокирующей. Бенуа уехал быстро, мы обменялись несколькими сообщениями, не было времени пообщаться лично»

Тренер «Трактора» Рише об уходе Гру: для ребят новость была шокирующей.

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише высказался после матча с «Металлургом» (3:4).

Вчера Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора»: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

– Новость об уходе Бенуа Гру стала сюрпризом для команды. Трудно ли было собрать и настроить игроков на этот матч?

– Конечно, это был большой сюрприз. К тому же накануне у нас не было тренировки. Мы к матчу готовились с сегодняшнего утра. На мой взгляд, ребята правильно сконцентрировались на игре, хотя новость для них тоже была шокирующей.

– Есть ли информация о вашем будущем в команде? Вы остаетесь?

– У меня не было планов покинуть команду. Не знаю, что будет дальше. Но я сам не собираюсь уходить.

– За счет чего «Трактор» может стать сильнее?

– Во-первых, мы очень хорошо играем в атаке. Мы создаем достаточно голевых моментов. Сегодня было то же самое. Но надо поработать над реализацией. Во-вторых, нужно уделить внимание контролю шайбы и игре в обороне. Работы хватает, но я уверен, что мы справимся.

– Убирают ли из команды Криса Дриджера? Говорят, его заменит норвежский вратарь. И какое состояние Мыльникова?

– Нечего сказать о Крисе. Останется он или нет – за это отвечает не мой департамент. И я не слышал слухов о его обмене. Мыльников? Предположу, что через пару недель мы увидим его вновь. За его состоянием следят наши врачи, он уже начал тренироваться. Но я не стал бы ждать его в ближайшую неделю.

– Успел ли Бенуа Гру дать вам наказ перед отъездом? Будете ли вы менять систему его игры?

– Если честно, то Бенуа уехал слишком быстро. Мы просто обменялись несколькими текстовыми сообщениями. Не было времени пообщаться лично.

Менять систему Гру? В будущем мы планируем подкорректировать пару моментов. Мы должны больше создавать моментов в атаке и улучшить нашу защиту, – сказал Рише.