  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Трактора» Рише об уходе Гру: «Для ребят новость была шокирующей. Бенуа уехал быстро, мы обменялись несколькими сообщениями, не было времени пообщаться лично»
12

Тренер «Трактора» Рише об уходе Гру: «Для ребят новость была шокирующей. Бенуа уехал быстро, мы обменялись несколькими сообщениями, не было времени пообщаться лично»

Тренер «Трактора» Рише об уходе Гру: для ребят новость была шокирующей.

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише высказался после матча с «Металлургом» (3:4).

Вчера Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора»: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

– Новость об уходе Бенуа Гру стала сюрпризом для команды. Трудно ли было собрать и настроить игроков на этот матч?

– Конечно, это был большой сюрприз. К тому же накануне у нас не было тренировки. Мы к матчу готовились с сегодняшнего утра. На мой взгляд, ребята правильно сконцентрировались на игре, хотя новость для них тоже была шокирующей.

– Есть ли информация о вашем будущем в команде? Вы остаетесь?

– У меня не было планов покинуть команду. Не знаю, что будет дальше. Но я сам не собираюсь уходить.

– За счет чего «Трактор» может стать сильнее?

– Во-первых, мы очень хорошо играем в атаке. Мы создаем достаточно голевых моментов. Сегодня было то же самое. Но надо поработать над реализацией. Во-вторых, нужно уделить внимание контролю шайбы и игре в обороне. Работы хватает, но я уверен, что мы справимся.

– Убирают ли из команды Криса Дриджера? Говорят, его заменит норвежский вратарь. И какое состояние Мыльникова?

– Нечего сказать о Крисе. Останется он или нет – за это отвечает не мой департамент. И я не слышал слухов о его обмене. Мыльников? Предположу, что через пару недель мы увидим его вновь. За его состоянием следят наши врачи, он уже начал тренироваться. Но я не стал бы ждать его в ближайшую неделю.

– Успел ли Бенуа Гру дать вам наказ перед отъездом? Будете ли вы менять систему его игры?

– Если честно, то Бенуа уехал слишком быстро. Мы просто обменялись несколькими текстовыми сообщениями. Не было времени пообщаться лично.

Менять систему Гру? В будущем мы планируем подкорректировать пару моментов. Мы должны больше создавать моментов в атаке и улучшить нашу защиту, – сказал Рише.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoТрактор
logoБенуа Гру
logoРафаэль Рише
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoКрис Дриджер
logoМеталлург Мг
logoСергей Мыльников 1999
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов сыграл в Челябинске впервые за 11 лет. И жестко получил по лицу
вчера, 20:50Видео
Разин о том, давит ли на Кузнецова отсутствие голов: «Это надо у него спросить, мне это не интересно. Гораздо важнее, какую пользу он приносит команде. Меня его игра устраивает»
вчера, 16:59
Кузнецов сыграл в Челябинске впервые за 11 лет. Форвард «Металлурга» получил удар клюшкой в лицо от Григоренко, игрок «Трактора» был удален на 4 минуты
вчера, 16:43Видео
Главные новости
Хартли о 3:4 с «Шанхаем»: «После двух периодов счет по броскам был 31:5, «Локомотив» полностью контролировал матч. Но вся концентрация вылетела в окно в 3-м периоде»
сегодня, 19:33
Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги во время барбекю и выбыл на несколько недель
сегодня, 19:18
У «Салавата» 5 поражений в 7 последних матчах – сегодня 1:2 с «Сочи». Команда Козлова идет 10-й на Востоке
сегодня, 18:58
«Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме (3:4), ведя 3:1 за 5 минут до конца 3-го периода
сегодня, 18:48
КХЛ. «Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме, «Салават» уступил «Сочи» в гостях
сегодня, 18:45
«Металлург» отправился в Екатеринбург на автобусах, чартер был отдан фанатам. Разин сказал: «Так мы час выиграли. А чтобы борт не летел пустым, решили пригласить болельщиков»
сегодня, 18:35
Кудашов об увольнении из «Динамо»: «Не могу подобрать правильное слово произошедшему. Я же спросил причину, но не получил ответа»
сегодня, 18:11
Губерниев о том, кого бы назвал лицом российского спорта: «Овечкин, очевидно. Он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Мельникова, Егорян, каноист Петров, наши пловцы»
сегодня, 17:03
Алексей Шевченко: «Хартли уйдет из «Локомотива», это вопрос месяца, клуб уже ищет варианты. Он ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, увольнение Рябыкина – не его решение»
сегодня, 16:08
Кудашов о «Динамо»: «Команда в полном порядке, она готова и натренирована. Дальше должно быть только движение вверх, так было все прошлые сезоны с поздней осени»
сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби о том, будет ли Олимпиада-2026 для него последней: «Надеюсь, нет. Но если да, постараюсь извлечь из этого максимум. Я хочу играть как можно дольше»
8 минут назад
Барак о Кузнецове: «С ним очень весело, он отлично знает английский. Классно, когда рядом с тобой обладатель Кубка Стэнли»
28 минут назад
Козлов об 1:2 с «Сочи»: «Салават» подвела дисциплина, шесть удалений – это очень много. И они были невынужденными, не сказать, что соперник нас сильно душил»
40 минут назад
Галлан о 4:3 с «Локомотивом»: «Соперник был сильнее в двух периодах. А в третьем «Шанхай» нашел свои моменты, как раз с игрой в большинстве»
59 минут назад
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Мальцев о возможном назначении Ротенберга в «Динамо»: «Давайте не будем загадывать, посмотрим. Он получает удовольствие от своей работы, нужно готовить молодежь»
сегодня, 17:53
Бутузова не забрали с драфта отказов «Сибири». Клуб отправил его в ВХЛ
сегодня, 17:36
«Динамо» приостановило переговоры о новых контрактах с Адамчуком, Уилом и Ильенко после увольнения Кудашова («СЭ»)
сегодня, 17:23
Форвард «Адмирала» Тимашов: «НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира, потом уже КХЛ. Здесь больше на атаку играют, в Швейцарии большие площадки, в Швеции хоккей более оборонительный»
сегодня, 16:42
Кузнецов о Разине: «У нас очень хорошие, уважительные отношения. В хоккее есть два правила, первое – тренер всегда прав, второе – смотри пункт номер один»
сегодня, 16:22