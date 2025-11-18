«Динамо» проиграло в 1-м матче после отставки Кудашова – 2:4 от «Спартака». У клуба 4 поражения в 5 последних играх
«Динамо» проиграло 4 из 5 последних матчей в КХЛ.
«Динамо» проиграло «Спартаку» (2:4) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда потерпела 4-е поражение в 5 последних играх.
Этот матч стал первым после отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба. Вчера «Динамо» сообщило, что Кудашов был уволен. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.
На данный момент клуб находится на 5-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 27 матчах.
«Спартак» идет на 6-м месте на Западе с 31 баллом в 27 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
