«Динамо» проиграло в 1-м матче после отставки Кудашова – 2:4 от «Спартака». У клуба 4 поражения в 5 последних играх

«Динамо» проиграло 4 из 5 последних матчей в КХЛ.

«Динамо» проиграло «Спартаку » (2:4) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда потерпела 4-е поражение в 5 последних играх.

Этот матч стал первым после отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба. Вчера «Динамо » сообщило, что Кудашов был уволен. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов .

На данный момент клуб находится на 5-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 27 матчах.

«Спартак» идет на 6-м месте на Западе с 31 баллом в 27 играх.