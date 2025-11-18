  • Спортс
  Ги Буше о 3:0 с «Ладой»: «Сегодня мы хотели вернуть чувство победы игрокам. Старались быть физически сильными на льду, порой было жестко, но стремились избегать удалений»
Ги Буше о 3:0 с «Ладой»: «Сегодня мы хотели вернуть чувство победы игрокам. Старались быть физически сильными на льду, порой было жестко, но стремились избегать удалений»

Ги Буше подвел итоги матча «Авангарда» против «Лады».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после матча против «Лады» (3:0).

Омичи выиграли третий матч подряд, до этого команда потерпела три поражения.

– Мы ждали, что будет нелегкая игра. «Лада» быстро двигалась, отдала все, что могла. Первый гол был забит очень быстро, могли забивать еще, но следующей шайбы пришлось ждать долго.

Сегодня у нас не было никаких акцентов. С апреля у нас в составе 14 новых игроков. Всегда сложно, когда новички вливаются, им нужно понять требования. После поражений всегда хочется побеждать, сегодня мы хотели вернуть чувство победы игрокам.

– У вас ноль удалений в матче. За счет чего удалось достичь такого результата?

– Мы старались быть физически сильными на льду. Да, порой было жестко, но стремились избегать удалений, – сказал Буше. 

«Авангард» выиграл 3-й матч подряд, Мишуров сделал шатаут в игре с «Ладой», отразив 23 броска. Команда Буше идет 2-й на Востоке
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
