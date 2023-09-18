Защитник СКА Сергеев о 5 поражениях подряд: «Нет панических мыслей. За команду не стыдно, надо уже начинать выигрывать»

Защитник СКА заявил, что в команде нет паники после 5 поражений подряд.

В воскресенье СКА проиграл « » со счетом 1:2. Команда тренера Романа Ротенберга занимает предпоследнее, 10‑е место, в Западной конференции, набрав 4 очка.

«Главное, что нет панических мыслей. Не оправдываюсь, но мы отлично начали, дальше были опять удаления, как итог – 0:2, и надо отыгрываться.

В раздевалке поговорили, во втором периоде снова удаления… Благо, [Зыков] забил и дал нам дополнительную жизнь, глоток воздуха.

В третьем периоде все прекрасно видели, за команду было не стыдно, просто не получалось забить. Надо уже начинать выигрывать и набираться командой уверенности», – сказал .

СКА предпоследний на Западе – после пяти поражений подряд. У Ротенберга новые оправдания