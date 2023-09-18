Защитник СКА Сергеев о 5 поражениях подряд: «Нет панических мыслей. За команду не стыдно, надо уже начинать выигрывать»

Теги Сибирь СКА КХЛ Артем Сергеев Валентин Зыков Матч ТВ Хоккей

Защитник СКА заявил, что в команде нет паники после 5 поражений подряд.

В воскресенье СКА проиграл «Сибири» со счетом 1:2. Команда тренера Романа Ротенберга занимает предпоследнее, 10‑е место, в Западной конференции, набрав 4 очка.

«Главное, что нет панических мыслей. Не оправдываюсь, но мы отлично начали, дальше были опять удаления, как итог – 0:2, и надо отыгрываться.

В раздевалке поговорили, во втором периоде снова удаления… Благо, Валя [Зыков] забил и дал нам дополнительную жизнь, глоток воздуха.

В третьем периоде все прекрасно видели, за команду было не стыдно, просто не получалось забить. Надо уже начинать выигрывать и набираться командой уверенности», – сказал Артем Сергеев.

СКА предпоследний на Западе – после пяти поражений подряд. У Ротенберга новые оправдания

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2 комментария

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Mikl_5555
они решили все по очереди высказаться?
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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