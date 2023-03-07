«Произошел такой черт побери. Никто не говорил, что будет легко». Ротенберг о 2:4 и 2-2 в серии с минским «Динамо»

объяснил причины поражения от минского « ».

СКА проиграл команде из Беларуси (2:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Ожидали боевой игры – получили боевую игру. Да, допустили несколько ошибок, но бились до конца. Разберем ошибки, будем сильнее.

Вернемся домой – родные стены нам помогут. Никто не говорил, что будет легко. « » – сильный соперник. Сегодня произошел такой черт побери. Будем сильнее – надо брать следующую игру дома.

– В прошлом матче Крэйг Вудкрофт жаловался на качество льда. Что можете сказать об этом?

– Лед одинаковый для всех.

– Есть мнение, что победный состав не меняют, но вы убрали и . Не пожалели об этом?

– Мы никогда не жалеем о сделанном. Это решение было правильным. Сейчас посмотрим. У нас есть резервы. Ребята вернутся злее. И точно не будут играть, спустя рукава.

– Многие журналисты предсказывали победу СКА в серии со счетом 4-0 или 4-1. Сейчас уже 2-2. Это неожиданно для вас?

– Мы не читаем прессу. Сконцентрированы на своей игре.

– Сейчас наступает решающий момент серии. Что нужно делать СКА, чтобы склонить чашу весов на свою сторону?

– Надо засучить рукава и работать – сказал главный тренер .

Питерская команда уступила как минимум в двух играх серии первого раунда плей-офф КХЛ во второй раз за последние 12 лет.