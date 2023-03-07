«Произошел такой черт побери. Никто не говорил, что будет легко». Ротенберг о 2:4 и 2-2 в серии с минским «Динамо»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Дамир Жафяров Роман Ротенберг Александр Волков Хоккей

Роман Ротенберг объяснил причины поражения от минского «Динамо».

СКА проиграл команде из Беларуси (2:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Ожидали боевой игры – получили боевую игру. Да, допустили несколько ошибок, но бились до конца. Разберем ошибки, будем сильнее.

Вернемся домой – родные стены нам помогут. Никто не говорил, что будет легко. «Динамо» – сильный соперник. Сегодня произошел такой черт побери. Будем сильнее – надо брать следующую игру дома.

– В прошлом матче Крэйг Вудкрофт жаловался на качество льда. Что можете сказать об этом?

– Лед одинаковый для всех.

– Есть мнение, что победный состав не меняют, но вы убрали Дамира Жафярова и Александра Волкова. Не пожалели об этом?

– Мы никогда не жалеем о сделанном. Это решение было правильным. Сейчас посмотрим. У нас есть резервы. Ребята вернутся злее. И точно не будут играть, спустя рукава.

– Многие журналисты предсказывали победу СКА в серии со счетом 4-0 или 4-1. Сейчас уже 2-2. Это неожиданно для вас?

– Мы не читаем прессу. Сконцентрированы на своей игре.

– Сейчас наступает решающий момент серии. Что нужно делать СКА, чтобы склонить чашу весов на свою сторону?

– Надо засучить рукава и работать – сказал главный тренер СКА.

Питерская команда уступила как минимум в двух играх серии первого раунда плей-офф КХЛ во второй раз за последние 12 лет.

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19 комментариев

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lightrip
Яйца в кулак и на кутак
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Андрей Жуковский
Что бы ты обосрался !!!!
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badr
Приятно слышать, уже не Канада, а Динамо сильный соперник.
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Ми Ша
Местоимением «мы» снимает с себя ответственность
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Кот болотный
Ответ Водяра
Катают договорняк с командой усатого упыря и столько пафоса. Такой же сценарий как и с футбольным Динамо несколько лет назад. Герои, мля.
Картавого радио наслушался?
+2
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Водяра
Катают договорняк с командой усатого упыря и столько пафоса. Такой же сценарий как и с футбольным Динамо несколько лет назад. Герои, мля.
0
-1
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oleg m
Новости науки: искусственный интеллект «Роман Ротенберг» с набором заученных штампованных фраз о хоккее сумел в течение всего сезона имитировать работу живого тренера.
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Александр Рыбаков
Ответ SCHENN
Он всё время поговорками общается
Хуже, он так тренирует.
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elkipalki
"Не хватило тренера" - добавил манагер, чей-то сын и просто человек, просмотревший 600+ матчей.
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SCHENN
Он всё время поговорками общается
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dimon 2.0
"...Ребята вернутся злее. И точно не будут играть, спустя рукава....."

епрст! ну а чо им в минске мешало быть злее и нормально сделать игру в первом же периоде ???????? пижоны млин получили по носу. ромка, прблемс в том, что минск с десятой попытки приноровился к игре твоих клоунов. а у твоих миллионеров уже паника. сечешь, архимед ? каждый новый матч работает против СКА.
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Shamarin
Ответ Максим Шмальц
Яйца в кулак и на пятак 😅
Лед одинаковый для всех, в кассе ждёт судью успех!
+4
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Александр Максаков
А СКА неплохо справляется для команды без тренера
+20
-1
+19
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бык бенни
Царек не наигрался в свою игрушку под названием хоккей, как я посмотрю... Ну что ж, надеюсь, Динамо Мн, по итогам первого раунда отправит этого "тренера" пополнять коллекцию просмотренных матчей по телевизору... Набираться опыта и совершенствовать "систему"...
+4
0
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Александр
порадуй страну ромок вылетом в 1м раунде
+28
-2
+26
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maximus388
Чьорт побьери!
+2
-2
0
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mozg79
Пили дальше, Вася, проси больше
+1
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Booligan
системный черт побери
+3
-3
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Максим Шмальц
Яйца в кулак и на пятак 😅
+12
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