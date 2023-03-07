«Произошел такой черт побери. Никто не говорил, что будет легко». Ротенберг о 2:4 и 2-2 в серии с минским «Динамо»
Роман Ротенберг объяснил причины поражения от минского «Динамо».
СКА проиграл команде из Беларуси (2:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
– Ожидали боевой игры – получили боевую игру. Да, допустили несколько ошибок, но бились до конца. Разберем ошибки, будем сильнее.
Вернемся домой – родные стены нам помогут. Никто не говорил, что будет легко. «Динамо» – сильный соперник. Сегодня произошел такой черт побери. Будем сильнее – надо брать следующую игру дома.
– В прошлом матче Крэйг Вудкрофт жаловался на качество льда. Что можете сказать об этом?
– Лед одинаковый для всех.
– Есть мнение, что победный состав не меняют, но вы убрали Дамира Жафярова и Александра Волкова. Не пожалели об этом?
– Мы никогда не жалеем о сделанном. Это решение было правильным. Сейчас посмотрим. У нас есть резервы. Ребята вернутся злее. И точно не будут играть, спустя рукава.
– Многие журналисты предсказывали победу СКА в серии со счетом 4-0 или 4-1. Сейчас уже 2-2. Это неожиданно для вас?
– Мы не читаем прессу. Сконцентрированы на своей игре.
– Сейчас наступает решающий момент серии. Что нужно делать СКА, чтобы склонить чашу весов на свою сторону?
– Надо засучить рукава и работать – сказал главный тренер СКА.
Питерская команда уступила как минимум в двух играх серии первого раунда плей-офф КХЛ во второй раз за последние 12 лет.
епрст! ну а чо им в минске мешало быть злее и нормально сделать игру в первом же периоде ???????? пижоны млин получили по носу. ромка, прблемс в том, что минск с десятой попытки приноровился к игре твоих клоунов. а у твоих миллионеров уже паника. сечешь, архимед ? каждый новый матч работает против СКА.