«Авангард» выиграл 3-й матч подряд, Мишуров сделал шатаут в игре с «Ладой», отразив 23 броска. Команда Буше идет 2-й на Востоке

«Авангард» выиграл 3-й матч подряд в КХЛ.

«Авангард» обыграл «Ладу» (3:0) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Ги Буше одержала 3-ю победу подряд. Вратарь Андрей Мишуров отразил все 23 броска по своим воротам, сделав шатаут.

«Авангард » набрал 37 очков в 27 играх и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции.

«Лада » на данный момент идет 10-й на Западе с 21 баллом после 28 матчей.