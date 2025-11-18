Алексей Кудашов: «Благодарю болельщиков за поддержку. Я всегда был с «Динамо», все силы и все сердце оставил вместе с ним»
Алексей Кудашов поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку.
Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
Вчера «Динамо» сообщило, что Кудашов был уволен с поста главного тренера клуба.
Сегодня фанаты команды скандировали фамилию Кудашова в начале матча со «Спартаком».
«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за внимание, которое они мне оказывают.
Я всегда был с «Динамо», все силы и все сердце оставил вместе с ним. Поэтому это вдвойне приятно. Спасибо большое!» – сказал Кудашов.
Фанаты «Динамо» скандировали фамилию Кудашова в начале матча со «Спартаком»
Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Приняли такое решение, комментировать нечего. Конфликта у меня с ним не было, расстались на хорошей ноте»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости