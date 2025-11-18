«Северсталь» выиграла 5 из 6 последних матчей, сегодня – 4:2 с «Динамо» Минск. Команда Козырева идет 3-й на Западе
«Северсталь» выиграла 5 из 6 последних матчей в КХЛ.
«Северсталь» обыграла минское «Динамо» (4:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева одержала 5-ю победу в 6 последних играх.
На данный момент «Северсталь» набрала 38 очков в 28 играх и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.
«Динамо» Минск идет 4-м на Западе с 37 баллами после 27 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
