«Северсталь» выиграла 5 из 6 последних матчей, сегодня – 4:2 с «Динамо» Минск. Команда Козырева идет 3-й на Западе

«Северсталь» выиграла 5 из 6 последних матчей в КХЛ.

«Северсталь » обыграла минское «Динамо» (4:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева одержала 5-ю победу в 6 последних играх.

На данный момент «Северсталь» набрала 38 очков в 28 играх и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.

«Динамо » Минск идет 4-м на Западе с 37 баллами после 27 матчей.