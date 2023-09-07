Вайсфельд об арене «Торпедо»: «Если Ротенберг обратил внимание, возможно, лед действительно был плохой. На вид все было нормально»

Теги СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о качестве льда в матче «Торпедо» и СКА (4:3).

«Справедливы ли замечания Ротенберга по качеству льда? На вид все было нормально, не обратил внимания. По крайней мере луж не было. С другой стороны, лето, это естественно. Дворец старый. В Тольятти, например, все объяснили.

Конечно, лед должен быть хороший. Если Ротенберг обратил на это внимание, возможно, лед действительно был плохой.

Он часто говорит об этом? А еще он каждый раз говорит, что СКА станет сильнее. Все тренеры говорят одно и то же, тут нечему удивляться», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

Ротенберг о 3:4 с «Торпедо»: «Разочаровывает качество льда – нас по «Матч ТВ» показывают. Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел»

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13 комментариев

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Eliza77
Лужи были от нытья ромы
+30
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Machine Head
Хреновому танцору всегда яйца мешают . То у него лед хреновый , то у игрока лезвие выскочило , то судьи виноваты , то состав не оптимальный . А кого вообще #### чужое горе ? Все в одинаковых условиях , а счет всегда на табло .
+8
-1
+7
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Сидни Кросби 2
Тренер плохой,а не лёд
+6
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Огюст
Интересно , что скажет Ротенберг,если завтра проиграет Ска Локомотиву ,про лёд на арене в Ярославле или придумает другую причину ! ?
+4
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kutavlik
Ответ Machine Head
Хреновому танцору всегда яйца мешают . То у него лед хреновый , то у игрока лезвие выскочило , то судьи виноваты , то состав не оптимальный . А кого вообще #### чужое горе ? Все в одинаковых условиях , а счет всегда на табло .
Со всем вышесказанным солидарен, кроме одного: условия в СКА в разы лучше, чем в Топедо!!!! Но результат, да - на табло!!!! (Я понял, что речь шла об одинаковых условиях в игре)
+4
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Nick Crosier
Единственно что есть плохого это существования мистера Ротенберга в КХЛ вцелом и СКА в частности.
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Персональные данные Номер 67327384
А если завтра Ротенберг обратит внимание, что Вселенная на трех черепахах стоит?
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kutavlik
Плохому танцору.....
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Machine Head
Ответ kutavlik
Со всем вышесказанным солидарен, кроме одного: условия в СКА в разы лучше, чем в Топедо!!!! Но результат, да - на табло!!!! (Я понял, что речь шла об одинаковых условиях в игре)
В Торпедо нет таких денег . Если команды зеркально поменять местами , то Ротенберг со своей системой будет в полнейшей заднице . Если бы Мордашов захотел , то было бы , как минимум не хуже . У московского Динамо условия , возможно , даже лучше , но бюджет поет свою песню. С тренером у нас все по старым рельсам , Ларионов никогда не пойдет в Динамо . А надо было в это межсезонье Андрея Разина брать . Он пошел бы точно в Динамо . Но а мы имеем то , что имеем .
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Machine Head
Ответ Огюст
Интересно , что скажет Ротенберг,если завтра проиграет Ска Локомотиву ,про лёд на арене в Ярославле или придумает другую причину ! ?
Дай Бог раскатать от души .
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Огюст
Ответ Machine Head
Дай Бог раскатать от души .
Поддерживаю вашу мысль !
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Dragon10
Как не относись к Вайсфельду, дипломат всё таки он. Так культурно назвал йозе звезда.болом)
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Yulia Gurchenkova
Почему-то Торпедо этот плохой лёд не помешал🙃
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