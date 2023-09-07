Вайсфельд об арене «Торпедо»: «Если Ротенберг обратил внимание, возможно, лед действительно был плохой. На вид все было нормально»
Леонид Вайсфельд высказался о качестве льда в матче «Торпедо» и СКА (4:3).
«Справедливы ли замечания Ротенберга по качеству льда? На вид все было нормально, не обратил внимания. По крайней мере луж не было. С другой стороны, лето, это естественно. Дворец старый. В Тольятти, например, все объяснили.
Конечно, лед должен быть хороший. Если Ротенберг обратил на это внимание, возможно, лед действительно был плохой.
Он часто говорит об этом? А еще он каждый раз говорит, что СКА станет сильнее. Все тренеры говорят одно и то же, тут нечему удивляться», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.
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