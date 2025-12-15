Тринеев из «Вашингтона» первым, кроме Кросби, сыграл в НХЛ под номером 87 почти за три года

Тринеев дебютировал за «Вашингтон» под номером Кросби.

Нападающий «Вашингтона » Богдан Тринеев стал первым почти за три года хоккеистом НХЛ , сыгравшим под номером Сидни Кросби.

23-летний россиянин дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (1:5). Он провел на льду 11 минут и 45 секунд.

Как сообщает Russian Machine Never Breaks, Тринеев стал первым игроком, кроме капитана «Питтсбурга » Сидни Кросби , который сыграл в НХЛ под номером 87 за два года, восемь месяцев и 13 дней. До Богдана в сезоне-2022/23 под этим номером на лед выходил чешский нападающий «Сан-Хосе» Мартин Каут – 30 марта 2023 года.

За последние 20 лет под 87-м номером сыграли 9 хоккеистов, в том числе и Вадим Шипачев в «Вегасе».