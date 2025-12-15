  • Спортс
Тринеев из «Вашингтона» первым, кроме Кросби, сыграл в НХЛ под номером 87 почти за три года

Тринеев дебютировал за «Вашингтон» под номером Кросби.

Нападающий «Вашингтона» Богдан Тринеев стал первым почти за три года хоккеистом НХЛ, сыгравшим под номером Сидни Кросби.

23-летний россиянин дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (1:5). Он провел на льду 11 минут и 45 секунд.

Как сообщает Russian Machine Never Breaks, Тринеев стал первым игроком, кроме капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, который сыграл в НХЛ под номером 87 за два года, восемь месяцев и 13 дней. До Богдана в сезоне-2022/23 под этим номером на лед выходил чешский нападающий «Сан-Хосе» Мартин Каут – 30 марта 2023 года.

За последние 20 лет под 87-м номером сыграли 9 хоккеистов, в том числе и Вадим Шипачев в «Вегасе».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Russian Machine Never Breaks
