  • Агент Ткачева о пропуске КПК: «Владимир в модель игры Ротенберга не вписывается. На ЧМ и ОИ команда будет совсем другая»
15

Агент Ткачева о пропуске КПК: «Владимир в модель игры Ротенберга не вписывается. На ЧМ и ОИ команда будет совсем другая»

Шуми Бабаев, агент нападающего «Металлурга» Владимира Ткачева, объяснил, почему игрока не пригласили в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала.

Команда тренера Романа Ротенберга выиграла оба матча – у Беларуси и Казахстана – и победила на турнире в Новосибирске.

– Как вы восприняли решение Романа Ротенберга не приглашать Владимир Ткачева на Кубок Первого канала? Он заявил, что «выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде».

– Это решение Ротенберга. Он знает Ткачева, и он не вписывается в его модель игры, поэтому здесь ничего такого нет.

Я не думаю, что эта команда будет играть на чемпионате мира и на Олимпиаде. Понятно, что Ротенберг всех проверяет и смотрит. Дай бог, что нас допустят до международных турниров. Но команда будет совсем другая, – сказал Бабаев.

Ткачев – лучший бомбардир регулярного Фонбет чемпионата КХЛ. 30-летний форвард набрал 43 (9+34) очка в 34 матчах.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
