Ротенберг о 3:4 с «Торпедо»: «Разочаровывает качество льда – нас по «Матч ТВ» показывают. Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел»

Теги СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг выразил разочарование качеством льда в матче с «Торпедо».

СКА проиграл «Торпедо» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Хотел бы отметить замечательную атмосферу. Трибуны отлично поддерживали обе команды. Благодарность нашим болельщикам, которые приехали на матч.

Что разочаровывает – это опять-таки качество льда. Для обеих команд – это стало минусом. И СКА, и «Торпедо» хорошо играют с шайбой, но и у нас, и у соперника было много брака.

Лиге надо обратить на это внимание, проверять качество льда. Нужно стандарты.

Мы начинаем игру, а на льду – лужа. Шайба застревает и у нас, и у «Торпедо». В первую очередь – это риск травмы. Здоровье хоккеистов очень важно. Страдает зрелищность – а ведь нас сегодня показывали по «Матч ТВ». Надо на это обратить внимание.

А так – поздравляю «Торпедо» и их болельщиков с победой. Для нас это третья игра на выезде, в двух первых отдали много сил. Играли в Москве с «Динамо», потом в Тольятти, были перелеты, но нам не привыкать. Мы должны сделать правильные выводы. Претензий к ребятам нет.

Да, есть ошибки, многие игроки вкатываются в сезон. Кто-то только приехал, другие прошли серьезную предсезонку. Мы проявили характер, могли выровнять игру, могли забить еще один гол в конце.

Там случился момент, которого я в жизни никогда не видел. В ситуации «четыре на четыре» мы сняли вратаря, а у соперника на вбрасывании оказалось пять игроков. Судьи их не посчитали.

Я даже в детском хоккее таких ошибок арбитров не видел. Иногда на пересменках линейным тяжело ловить момент смены, но лишний человек на вбрасывании…

Я посмотрел по видео второе вбрасывание – вместо того, чтобы играть «шесть на четыре», мы вышли «шесть на пять».

И это ключевой момент матча. Грубейшая ошибка! Просто грубейшая. Это все видели. Надеюсь, уважаемые судьи разберутся, чтобы не допускать такого в будущем.

Мы хотели сравнять счет, забить еще, но когда при удалении у соперника нам ставят пятерых игроков – такого я никогда не видел. Надеюсь, такого больше не повторится.

А так – «Торпедо» сегодня выиграло заслуженно. Они очень хотели победить. А мы сделаем выводы – без поражений не бывает побед. Впереди у нас очень важная игра в Ярославле. Четвертый матч на выезде.

В прошлом году у нас такого не было, но сейчас другой график. Мы календарь не выбираем. Для «Торпедо» это была вторая игра, а для нас – третья.

Команды немножко в разном состоянии, но это хоккей. Нужно уметь играть под нагрузкой.

Когда команда под нагрузками, проявляются лучшие качества хоккеистов. Будем работать дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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20 комментариев

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Roman Kostyuchenko
Посмотрел прессуху... Питер, не хотите написать петицию, чтоб вашего тренера сняли???? Он всю прессуху жалуется на какие то неравные условия🤣🤣🤣забыв упомянуть, что у ска бюджет почти миллиард, а у торпедо 300 лямов... И у него хватает совести чьо то говорить о неравных условиях 🤣🤣🤣!!! Какие же клоуны!!!!
+37
-3
+34
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neolag
Роман, откуда вы знаете как бывает в детском хоккее? Вы ведь даже не играли, детей тоже не тренировали….не каждому выпадает шанс сразу без опыта стать тренером в КХЛ. У меня так только на плойке выходило, сразу Вашингтон тренировал
+25
0
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Aka
За 800 просмотренных матчей судьи ни разу так не ошибались, поэтому негодование вполне естественно!
+12
0
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Ярик01
Никакого праздника! Меня сначала закрыли! Потом шарик не дали! Ничего нельзя! Нас со всеми, которые читали стихи, выгнали туда! А вы все стоите! Вот так глаза раскрыли и смотрят!
+11
0
+11
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Кк
😂😂😂 Ага, это был ключевой момент матча)) Не умеет достойно проигрывать, фу
+6
0
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Виктор Тимошков
А ещё у нас тренером профана поставили за звонкую фамилию - ну разве так делают в серьёзных клубах?
+5
0
+5
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Матроскин52
Роман Борисович немного поплакал… бывает… Хотел весь чемпионат сыграть без поражений, не получилось… Спортивная жизнь такая штука… Только вот причины надо искать в себе…
+4
0
+4
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Dr. J 24
Ответ neolag
Роман, откуда вы знаете как бывает в детском хоккее? Вы ведь даже не играли, детей тоже не тренировали….не каждому выпадает шанс сразу без опыта стать тренером в КХЛ. У меня так только на плойке выходило, сразу Вашингтон тренировал
играл до 13 лет, потом шайба по голове попала. Про это писали.
+4
0
+4
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Snow11
Жесть ! Посмотрел интервью . А, что с глазами у Йозе ???))
Это последствия того о чем я думаю ?......)))))
+2
0
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Гекдениз Кардениз
Ответ Roman Kostyuchenko
Посмотрел прессуху... Питер, не хотите написать петицию, чтоб вашего тренера сняли???? Он всю прессуху жалуется на какие то неравные условия🤣🤣🤣забыв упомянуть, что у ска бюджет почти миллиард, а у торпедо 300 лямов... И у него хватает совести чьо то говорить о неравных условиях 🤣🤣🤣!!! Какие же клоуны!!!!
да ты что там же лужа помешала это ж рома ее напузырил от того что его 300млн бюджет сейчас в каток вкатает
+2
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карабашка
Дайте ему ещё 900млн потолка чтоб перестал ныть.
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Саша Васильев
система цука,дала сбой..
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Гекдениз Кардениз
Ответ Snow11
Жесть ! Посмотрел интервью . А, что с глазами у Йозе ???)) Это последствия того о чем я думаю ?......)))))
слезки безызбежности от кокоса
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Гекдениз Кардениз
Ответ Бычара не краснодарский
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ска
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Hola Hola
Ответ Виктор Тимошков
А ещё у нас тренером профана поставили за звонкую фамилию - ну разве так делают в серьёзных клубах?
Он сам себя поставил.
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m.scaline
а вы тренировали в детском хоккее? или где вы до этого тренировали? а вы вообще кто, как сюда попали?
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ayat
на детских матчах до синей не дают доехать, а тут вообще ерунда
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Гекдениз Кардениз
Начинается период , а на льду лужа и коричневые следы от ротенберна непорядок!
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FCKUZBASS
Нижегородцы просто лучшие в начале сезона.Ларионов красавец
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Бычара не краснодарский
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Rjcnbr
-300
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