Ротенберг о 3:4 с «Торпедо»: «Разочаровывает качество льда – нас по «Матч ТВ» показывают. Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел»

Роман Ротенберг выразил разочарование качеством льда в матче с «Торпедо».

СКА проиграл «Торпедо» (3:4) в матче Фонбет чемпионата .

«Хотел бы отметить замечательную атмосферу. Трибуны отлично поддерживали обе команды. Благодарность нашим болельщикам, которые приехали на матч.

Что разочаровывает – это опять-таки качество льда. Для обеих команд – это стало минусом. И СКА, и «Торпедо» хорошо играют с шайбой, но и у нас, и у соперника было много брака.

Лиге надо обратить на это внимание, проверять качество льда. Нужно стандарты.

Мы начинаем игру, а на льду – лужа. Шайба застревает и у нас, и у «Торпедо». В первую очередь – это риск травмы. Здоровье хоккеистов очень важно. Страдает зрелищность – а ведь нас сегодня показывали по « ». Надо на это обратить внимание.

А так – поздравляю « » и их болельщиков с победой. Для нас это третья игра на выезде, в двух первых отдали много сил. Играли в Москве с «Динамо», потом в Тольятти, были перелеты, но нам не привыкать. Мы должны сделать правильные выводы. Претензий к ребятам нет.

Да, есть ошибки, многие игроки вкатываются в сезон. Кто-то только приехал, другие прошли серьезную предсезонку. Мы проявили характер, могли выровнять игру, могли забить еще один гол в конце.

Там случился момент, которого я в жизни никогда не видел. В ситуации «четыре на четыре» мы сняли вратаря, а у соперника на вбрасывании оказалось пять игроков. Судьи их не посчитали.

Я даже в детском хоккее таких ошибок арбитров не видел. Иногда на пересменках линейным тяжело ловить момент смены, но лишний человек на вбрасывании…

Я посмотрел по видео второе вбрасывание – вместо того, чтобы играть «шесть на четыре», мы вышли «шесть на пять».

И это ключевой момент матча. Грубейшая ошибка! Просто грубейшая. Это все видели. Надеюсь, уважаемые судьи разберутся, чтобы не допускать такого в будущем.

Мы хотели сравнять счет, забить еще, но когда при удалении у соперника нам ставят пятерых игроков – такого я никогда не видел. Надеюсь, такого больше не повторится.

А так – «Торпедо» сегодня выиграло заслуженно. Они очень хотели победить. А мы сделаем выводы – без поражений не бывает побед. Впереди у нас очень важная игра в Ярославле. Четвертый матч на выезде.

В прошлом году у нас такого не было, но сейчас другой график. Мы календарь не выбираем. Для «Торпедо» это была вторая игра, а для нас – третья.

Команды немножко в разном состоянии, но это хоккей. Нужно уметь играть под нагрузкой.

Когда команда под нагрузками, проявляются лучшие качества хоккеистов. Будем работать дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.