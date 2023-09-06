КХЛ о качестве льда на аренах ЦСКА и «Лады»: «Могут последовать штрафные санкции в случае повторения нарушений»

Теги ЦСКА Лада КХЛ Лада-Арена ЦСКА-Арена Хоккей

КХЛ пригрозила ЦСКА и «Ладе» штрафом за плохое качество льда на аренах.

«Лига внимательно следит за высказываниями игроков и руководства клубов относительно качества льда и предоставляемых сервисов на аренах.

Для инженеров спортсооружений ежегодно проводятся семинары, на которых обсуждаются практические аспекты подготовки льда и разбираются случаи природных и иных форс‑мажоров (например, высокая температура воздуха и повышенная влажность после дождя одновременно).

Ситуации в Тольятти и на «ЦСКА Арене» не носят массовый характер. Каждая из них разбирается с руководством арены и клуба. В случае повторения нарушений технического регламента могут последовать различные штрафные санкции.

В части требований по качеству льда: лигой третий год вносятся дополнения и изменения в регламент, которые позволяют улучшить качество ледовой площадки, например, установлены параметры возможного диапазона влажности у ледовой поверхности и температуры на поверхности льда», — говорится в заявлении пресс‑службы КХЛ.

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5 комментариев

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Ыжык
Штрафные санкции? Кому? КХЛ? Опять в наказание всю ночь будут регламент переписывать ?
+6
-1
+5
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Maksmen1995
С подачи Йозе, очевидно же.
+5
0
+5
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sd4fmwrvz8
Ладе нужно за помощью в Питер обратится не уж то не помогут 🤔
0
0
0
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