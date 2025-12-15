Кекяляйнен сменил Адамса на посту генменеджера «Баффало»

«Баффало» назначил нового генменеджера .

Владелец и президент «Баффало» Терри Пегула объявил об освобождении Кевина Адамса от его обязанностей и назначении Ярмо Кекяляйнена следующим генеральным менеджером.

Адамс работал в «Баффало » с 2009 года. Он был назначен генеральным менеджером в июне 2020-го, его контракт действовал до конца сезона-2026/27. Команда не выходила в плей-офф 14 последних сезонов, а в текущем регулярном чемпионате занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Кекяляйнен работал генменеджером «Коламбуса» с 2013 по 2024 год. В мае 2025 года финн стал старшим советником генменеджера «Баффало»

«Я хотел бы поблагодарить Кевина за его преданность и лояльность к «Баффало». Он был надежным человеком, и мы ценим его неизменную заботу и преданность. Я лично желаю ему и его семье всего наилучшего.

Мы не достигли желаемого уровня как организация, и мы движемся вперед с новым руководством в нашем отделе хоккейных операций. Мы стремимся создать конкурентоспособную организацию из года в год, но пока не оправдали этих ожиданий.

Я назначил Ярмо Кекяляйнена генеральным менеджером «Баффало», и он будет руководить хоккейными операциями, начиная с сегодняшнего дня. Назначение Ярмо стало результатом тщательного поиска, в ходе которого он выделялся как наш главный кандидат на должность старшего советника.

Ярмо проявил себя за последние восемь месяцев, и его опыт, профессионализм и целеустремленность говорят сами за себя. Я с нетерпением жду, когда он выведет нашу организацию на новый уровень», – заявил Пегула.

Фанаты «Баффало» скандировали «Увольте Адамса». Один из болельщиков выбросил форму на лед после матча с «Колорадо»