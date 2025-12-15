17

Кекяляйнен сменил Адамса на посту генменеджера «Баффало»

«Баффало» назначил нового генменеджера .

Владелец и президент «Баффало» Терри Пегула объявил об освобождении Кевина Адамса от его обязанностей и назначении Ярмо Кекяляйнена следующим генеральным менеджером.

Адамс работал в «Баффало» с 2009 года. Он был назначен генеральным менеджером в июне 2020-го, его контракт действовал до конца сезона-2026/27. Команда не выходила в плей-офф 14 последних сезонов, а в текущем регулярном чемпионате занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Кекяляйнен работал генменеджером «Коламбуса» с 2013 по 2024 год. В мае 2025 года финн стал старшим советником генменеджера «Баффало»

«Я хотел бы поблагодарить Кевина за его преданность и лояльность к «Баффало». Он был надежным человеком, и мы ценим его неизменную заботу и преданность. Я лично желаю ему и его семье всего наилучшего.

Мы не достигли желаемого уровня как организация, и мы движемся вперед с новым руководством в нашем отделе хоккейных операций. Мы стремимся создать конкурентоспособную организацию из года в год, но пока не оправдали этих ожиданий.

Я назначил Ярмо Кекяляйнена генеральным менеджером «Баффало», и он будет руководить хоккейными операциями, начиная с сегодняшнего дня. Назначение Ярмо стало результатом тщательного поиска, в ходе которого он выделялся как наш главный кандидат на должность старшего советника.

Ярмо проявил себя за последние восемь месяцев, и его опыт, профессионализм и целеустремленность говорят сами за себя. Я с нетерпением жду, когда он выведет нашу организацию на новый уровень», – заявил Пегула.

Фанаты «Баффало» скандировали «Увольте Адамса». Один из болельщиков выбросил форму на лед после матча с «Колорадо»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Баффало»
logoБаффало
logoКевин Адамс
Ярмо Кекяляйнен
logoНХЛ
Терри Пегула
отставки
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Баффало» может уволить генменеджера Адамса. Решение примут после 15 декабря (The Athletic)
13 декабря, 13:20
Главные новости
Владельцы «Питтсбурга» продают клуб инвестиционной группе из Чикаго (Фрэнк Серавалли)
сегодня, 20:40
Вячеслав Фетисов: «В каком качестве нас вернут? Гимнастка поздравила дедушку с 9 мая – ее не допускают. Мы павликов морозовых воспитываем? Будем прятать эмоции, традиции, ценности?»
сегодня, 19:33
Рябыкин о КПК: «Турнир прошел при аншлагах, картинка не хуже, чем в НХЛ. О хоккее вспомнил даже Первый канал. Когда нас поместили за «железный занавес», такие турниры надо поощрять»
сегодня, 18:48
КХЛ. «Металлург» разгромил «Сочи» в гостях, «Амур» обыграл «Адмирал»
сегодня, 18:41
Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург» – у него 1+1 в матче с «Сочи» и 9 (1+8) очков в 14 матчах сезона
сегодня, 18:30Видео
НХЛ. «Флорида» против «Лос-Анджелеса», «Детройт» сыграет с «Ютой», «Нэшвилл» – с «Каролиной», «Вегас» – с «Нью-Джерси»
сегодня, 18:17
Вячеслав Быков: «Хорошо бы сыграть с США и Канадой в 2026-м, но не думаю, что это возможно в ближайшее время. Когда наступит мир в Европе, россияне вернутся в международные турниры»
сегодня, 18:13
Фетисов о бане России: «В мире больше 20 конфликтов. Не дай бог, Третья мировая – мало не покажется. Спортсмены не защитили принципы, они не понимают, что могут помочь мирному процессу»
сегодня, 17:48
Ткачев набрал 45 (9+36) очков в 35 играх сезона – он лучший бомбардир КХЛ. У форварда «Металлурга» два ассиста в игре с «Сочи»
сегодня, 17:28
Кекяляйнен о «Баффало»: «Мы здесь, чтобы построить чемпионскую команду, цель – Кубок Стэнли. Верю, что можем выйти в плей-офф уже в этом году»
сегодня, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Самсонова заменили в перерыве после 4-х пропущенных в 1-м периоде матча с «Металлургом», в котором вратарь начинал карьеру
52 минуты назад
Михайлов об 1:6 с «Металлургом»: «У «Сочи» ничего не получилось, наудалялись в матче с мастеровитым соперником. Против таких команд нельзя допускать отсебятины»
сегодня, 20:17
Разин о 6:1 с «Сочи»: «Металлург» провел матч, близкий к идеальному. В конце молодой парень ошибся, но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать»
сегодня, 20:01
У «Металлурга» 3 победы в 4 последних матчах. Команда Разина оторвалась на Востоке и в общей таблице КХЛ на пять очков
сегодня, 19:48
«Лада» расторгла контракт с Гуркиным спустя месяц после подписания защитника
сегодня, 19:04
Защитник «Салавата» Василевский о матче с «Ак Барсом» в Абу-Даби: «Это новая точка на карте КХЛ, если игра состоится, почему нет. Было бы интересно»
сегодня, 16:14
Сушко об усилении «Динамо»: «Мы бы много чего хотели, но не все зависит от нас. С лидерами диалог хороший, у них огромное желание играть за клуб, поэтому думаю, все будет хорошо»
сегодня, 15:56
Бабаев об отстранении: «Только ЧМ и Олимпиады ответят, как развивается наш хоккей. Без России у европейских сборных больше шансов выиграть, поэтому им это выгодно»
сегодня, 15:41
«Динамо» выменяло Калиниченко у «Сибири» на Баклашева
сегодня, 14:59
Сушко о легионерах «Динамо»: «Для канадцев Кубок Стэнли – очень важный трофей, все о нем мечтают. Козлов дважды поднимал его над головой. У него огромный авторитет»
сегодня, 14:13