Ротенберг оштрафован КХЛ за критику судей после матча с «Торпедо» (Алексей Шевченко)
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга за критику судей после игры с «Торпедо».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
СКА под руководством тренера Романа Ротенберга проиграл «Торпедо» со счетом 3:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
После матча Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».
СКА обратится в КХЛ по поводу удара в голову Педану и 5 игроков «Торпедо» в ситуации «4 на 4» («Матч ТВ»)
Зачем такой регламент приняли можно спросить у Романа и Аркадия Ротенбергов.