Ротенберг оштрафован КХЛ за критику судей после матча с «Торпедо» (Алексей Шевченко)

КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга за критику судей после игры с «Торпедо».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

СКА под руководством тренера Романа Ротенберга проиграл «Торпедо» со счетом 3:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После матча Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».

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