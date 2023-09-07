Ротенберг оштрафован КХЛ за критику судей после матча с «Торпедо» (Алексей Шевченко)

Теги СКА Торпедо судьи КХЛ Роман Ротенберг Алексей Шевченко Спорт-Экспресс деньги Хоккей

КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга за критику судей после игры с «Торпедо».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

СКА под руководством тренера Романа Ротенберга проиграл «Торпедо» со счетом 3:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После матча Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».

СКА обратится в КХЛ по поводу удара в голову Педану и 5 игроков «Торпедо» в ситуации «4 на 4» («Матч ТВ»)

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23 комментария

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Ярик01
Ответ Сергей Евсеев
Наплевать на Ротенберга, но что за дикость - штраф за критику судейства? Почему судей нельзя критиковать?
Потому что по регламенту нельзя.
Зачем такой регламент приняли можно спросить у Романа и Аркадия Ротенбергов.
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Сергей Евсеев
Наплевать на Ротенберга, но что за дикость - штраф за критику судейства? Почему судей нельзя критиковать?
+15
-3
+12
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ЧакЧак
в тренера играет...артист !!!
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Алексей Ильин
Сначала прочитал заголовок "Ротенберг оштрафовал КХЛ..." А что, я бы не удивился XD
+7
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Idacius
Ну на самом деле вчера, смотря трансляцию, я тоже удивился, что после удаления у СКА и Торпедо, с плашкой "игра 4 на 4", в итоге играли какое-то время 5 на 5. Но СКА сняв вратаря играли впятером, а Торпедо просто оставив пятерых полевых:)
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undermail@mail.ru
Сам регламент принял, сам и штрафы плати.
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Vovchik333
Блин, а как он теперь до зарплаты доживет?
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бацко нановша
Бедный. В долг придется брать.
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Валерий Рзянин
Ну всё, со следующего года главой судейского корпуса будет йозе калина)))
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Ебздрогыч
Не знаю, потянет ли штраф. Можно краудфайдингом собрать
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zho3716
КХЛ наносит ответный удар
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Сергей
А судьи кто?
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BuhBuhRey
со сбера на тинек деньги перевели что ли?
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Михаил Качалов
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AERN
Ответ Михаил Качалов
Комментарий удален модератором
Их никто не спрашивает. Там что-то вроде диктатуры.
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