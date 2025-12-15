Реклама
0

ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала

В Новосибирске с 10 по 14 декабря прошел традиционный домашний хоккейный турнир сборных – Кубок Первого канала. Сборная «России 25» выиграла оба матча – с Беларусью (3:1) и Казахстаном (9:0) – и в третий раз подряд стала обладателем трофея.

В рамках турнира в Новосибирске провели Фестиваль хоккея. Его программа включала:

– матч по адаптивному хоккею для юных слэдж-хоккеистов;

– турнир «Кубок Первого канала. Дети», в котором приняли участие игроки 2014 года рождения из школ «Красная Машина Юниор» (Красногорск), «Химик» (Новополоцк, Белоруссия), «Барыс» (Астана, Казахстан) и «Сибирь» (Новосибирск). Подмосковная школа праздновала чемпионство, одержав в трех матчах три победы (6:1, 4:3 ОТ и 17:3);

– турнир в формате 3 х 3, в котором сборная «России 25» одержала победу, обыграв команды Казахстана (4:1) и Беларуси (6:2);

– мастер-класс для детей четырех хоккейных школ с участием олимпийского чемпиона Алексея Ковалева, Романа Ротенберга, а также хоккеистов сборных России, Беларуси и Казахстана.

Турнир посетило много знаменитых гостей: актер Стивен Сигал, режиссер, сценарист и обладатель премии «Оскар» Стивен Мао, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и лучший снайпер отечественных чемпионатов Сергей Мозякин.

Все четыре дня турнира зрителей ждали сюрпризы: концерты группы Gayazovs Brothers и других звезд, а также самый приятный – розыгрыш автомобиля премиум-класса от компании РОЛЬФ. Отобранные случайным образом зрители выходили на лед в перерывах матчей и участвовали в конкурсах, победители попадали в следующий раунд. Финальный прошел во втором перерыве заключительного матча Кубка Первого канала. Победителем конкурса и обладателем красной машины – внедорожника от РОЛЬФ, расположенного прямо за воротами на арене, – стал зритель Евгений.

Реклама, 18+. Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России». Erid: 2SDnjdNQovf

Опубликовано: Sports
logoРоман Ротенберг
сборная России U25
logoКубок Первого канала
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 15:55
Агент Ткачева о пропуске КПК: «Владимир в модель игры Ротенберга не вписывается. На ЧМ и ОИ команда будет совсем другая»
52 минуты назад
Фетисов о словах «мы не очень-то хоккейная держава»: «Чего мы добились от главы ИИХФ? Значит, нет у нас влияния на принятие решений. Те же дзюдоисты добились»
сегодня, 17:42
Василий Пономарев о чтении: «В 14-15 лет ставил цель – 30 страниц в день, дисциплина. У меня нет недочитанных книг. Если тяжело идет, все равно дожму – каждый Достоевский такой»
сегодня, 16:52
Куинн Хьюз открыт к продлению контракта с «Миннесотой»: «У команды прекрасный костяк. Другие не стали делать такое предложение, а Герин сделал. Я это запомню, это много значит»
сегодня, 15:54
Сурин о Ротенберге: «Приятно поработать с человеком, который по духу похож на меня. Компанейский, общительный. Знал, что будет много хорошего настроения, сплочения»
сегодня, 15:42
Василий Пономарев: «Ги Буше – немножко актер, разбавляет собрания. Может на разборе слепить из мухи слона. Ничего не произошло, а накрутил, будто нас разорвали, Серебряков уехал в буфет»
сегодня, 15:30
Юрий Жирков: «Не смотрел Кубок Первого канала. Даже не знал, что играют. Потом узнал, что «Россия 25» обыграла всех 11:0 или 12:1»
сегодня, 15:10
Владислав Третьяк: «ФХР делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. Важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала»
сегодня, 14:44
«Сибирь» вернула Сушко из «Нефтехимика» за денежную компенсацию. Форвард набрал 2 очка в 12 матчах сезона КХЛ
сегодня, 14:03
Ко всем новостям
Последние новости
Корешков о готовности возглавить «Трактор»: «Если руководство доверит эту должность, то готов, и буду делать все, чтобы клуб был успешен и преследовал самые высокие цели»
сегодня, 14:58
Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
сегодня, 14:30
Гендиректор «Авангарда» о тренировке фарм-клуба в СКК Блинова: «Думал, меня не прошибешь, но появились слезы, когда капитан рванул на лед. Это возрождение, реинкарнация»
сегодня, 14:16Видео
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
сегодня, 12:56
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12
Гендиректор «Динамо»: «Любая команда всегда ищет варианты усиления, мы – не исключение. Если хотим взять игрока, нужно, чтобы другой клуб его отдал»
сегодня, 10:10
Жена Шарипзянова сообщила о беременности: «Открываю дверь с ноги! Да что там с ноги, залетаю верхом на ракете😂». У капитана «Авангарда» есть двое детей – сын и дочь
сегодня, 09:47
Силантьев о КПК: «Особые эмоции, когда играешь с флагом и названием своей страны на форме. Сделали все, чтобы оправдать доверие тренеров и не разочаровать болельщиков»
сегодня, 09:11