ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала

В Новосибирске с 10 по 14 декабря прошел традиционный домашний хоккейный турнир сборных – Кубок Первого канала. Сборная «России 25» выиграла оба матча – с Беларусью (3:1) и Казахстаном (9:0) – и в третий раз подряд стала обладателем трофея.

В рамках турнира в Новосибирске провели Фестиваль хоккея. Его программа включала:

– матч по адаптивному хоккею для юных слэдж-хоккеистов;

– турнир «Кубок Первого канала. Дети», в котором приняли участие игроки 2014 года рождения из школ «Красная Машина Юниор» (Красногорск), «Химик» (Новополоцк, Белоруссия), «Барыс» (Астана, Казахстан) и «Сибирь» (Новосибирск). Подмосковная школа праздновала чемпионство, одержав в трех матчах три победы (6:1, 4:3 ОТ и 17:3);

– турнир в формате 3 х 3, в котором сборная «России 25» одержала победу, обыграв команды Казахстана (4:1) и Беларуси (6:2);

– мастер-класс для детей четырех хоккейных школ с участием олимпийского чемпиона Алексея Ковалева, Романа Ротенберга, а также хоккеистов сборных России, Беларуси и Казахстана.

Турнир посетило много знаменитых гостей: актер Стивен Сигал, режиссер, сценарист и обладатель премии «Оскар» Стивен Мао, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и лучший снайпер отечественных чемпионатов Сергей Мозякин.

Все четыре дня турнира зрителей ждали сюрпризы: концерты группы Gayazovs Brothers и других звезд, а также самый приятный – розыгрыш автомобиля премиум-класса от компании РОЛЬФ. Отобранные случайным образом зрители выходили на лед в перерывах матчей и участвовали в конкурсах, победители попадали в следующий раунд. Финальный прошел во втором перерыве заключительного матча Кубка Первого канала. Победителем конкурса и обладателем красной машины – внедорожника от РОЛЬФ, расположенного прямо за воротами на арене, – стал зритель Евгений.

