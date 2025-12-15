  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сопин о неудачах североамериканских вратарей в КХЛ: «Когда ошибается голкипер, видят все, ты не досчитываешься очков. Адаптация, давление из-за большого контракта, все смакуют»
0

Сопин о неудачах североамериканских вратарей в КХЛ: «Когда ошибается голкипер, видят все, ты не досчитываешься очков. Адаптация, давление из-за большого контракта, все смакуют»

Алексей Сопин: когда ошибается вратарь – видят все, не досчитываешься очков.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин поделился мнением о причинах неудач североамериканских вратарей в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Тяжелый вопрос. Когда я еще работал в «Динамо», мы Доминге, по сути, подписали уже. Это сезон, после которого Еременко закончил, был Бобров, и мы искали вратаря. И Доминге, если честно, по-моему, даже контракт подписал. Но мы отыграли назад, потому что собирали информацию, и она оказалась не очень положительной для него.

Опять же, это было 4 года назад, я не знаю, как сейчас все складывалось, там было больше про человеческие качества. И мы решили отыграть назад, не стали подписывать контракт с ним. Вот поэтому какой-то такой шлейф тянулся из Северной Америки.

Дриджер и Мартин, на самом деле, тоже для меня загадка. Это хорошие вратари, на мой взгляд. Просто у Дриджера была серьезная травма, которую он получил, по-моему, на чемпионате мира в финале, год пропустил. То есть надо уточнять, смотреть, насколько эта травма влияет не то что на игру в хоккей, а именно на вратаря. Потому что у него же немножко другие мобильные возможности. Вот поэтому немножко для меня сюрприз.

А основной [фактор], я думаю, это, во-первых, адаптация к стране. Ну Мартин ладно, Москва. Дриджер – Челябинск, но адаптация к культуре, к игре, к чему угодно. Ну просто когда ошибается полевой хоккеист, какие-то вопросы есть к нападающему или к защитнику, на это как-то еще можно посмотреть сквозь пальцы, закрыть вопрос, переложить на адаптацию.

Но когда вратарь... То есть дорогостоящие вратари, на которых рассчитывает клуб, они раз не выручили, раз плохо сыграли, второй, третий, ты не досчитываешься очков.

Тем более все равно и «Трактор», и ЦСКА – это топ-клубы, которые в силу определенных причин сейчас находятся там не на своем месте. И начинаются вопросы у руководства, у менеджмента: ну, мол, давай, давай, мы тебя подписали, дали большой контракт, когда ты начнешь выручать? Какое-то давление.

Потом разные истории были: кто-то заскучал по по семье, кто-то там по дому, кому-то не хватает, я не знаю, кухни национальной. Просто вратарь – это, мне кажется, слишком четко видно, когда ошибается вратарь – видят все. Плюс еще все ваши коллеги с удовольствием это обсуждают и смакуют какие-то моменты», – сказал Алексей Сопин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Наш хоккей»
logoАлексей Сопин
logoКХЛ
logoАвангард
logoЦСКА
logoТрактор
logoКрис Дриджер
logoДинамо Москва
logoСпенсер Мартин
logoСибирь
logoЛуи Доминге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Авангарда» Сопин за увеличение потолка зарплат в КХЛ: «Жизнь дорожает, инфляция. Раньше топы получали 60-70 млн, сейчас хоккеисты нижних звеньев претендуют на 30+ млн»
сегодня, 09:35
Сопин о Рише в штабе «Авангарда»: «Заинтересованность Ги Буше – один из ключевых моментов. Работа Рафаэля в «Тракторе» была высоко оценена экспертами»
11 декабря, 06:35
Главные новости
Роман Ротенберг: «Был рад видеть Мозякина в Новосибирске»
3 минуты назадФото
Фетисов о детском хоккее: «Госполитика. Мне и моим друзьям из простых семей, рвавшим весь мир на льду, страна дала коньки и клюшку, почему сегодня не можем, откуда дискриминация?»
37 минут назад
Кекяляйнен сменил Адамса на посту генменеджера «Баффало»
46 минут назад
Бедард выбыл минимум до конца года из-за травмы верхней части тела. «Чикаго» снова оценит состояние форварда в январе
57 минут назад
Вратарь «Торонто» Уолл про Ахтямова: «Невероятно крутой. Русские кормят своих ребят чем-то особенным»
сегодня, 19:35
«Сибирь» заплатила 1000 рублей за Сушко «Нефтехимику» («СЭ»)
сегодня, 18:54
Егор Сурин: «У каждого повара свои рецепты, но едим мы, по сути, одно и то же, приготовленное разным способом. Так и в хоккее – нужно слушать, брать у тренера все лучшее»
сегодня, 18:46
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 15:55
Агент Ткачева о пропуске КПК: «Владимир в модель игры Ротенберга не вписывается. На ЧМ и ОИ команда будет совсем другая»
сегодня, 17:52
Фетисов о словах «мы не очень-то хоккейная держава»: «Чего мы добились от главы ИИХФ? Значит, нет у нас влияния на принятие решений. Те же дзюдоисты добились»
сегодня, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Тринеев из «Вашингтона» первым, кроме Кросби, сыграл в НХЛ под номером 87 почти за три года
сегодня, 18:59
ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
сегодня, 18:43Реклама
Василий Пономарев: «Ги Буше – немножко актер, разбавляет собрания. Может на разборе слепить из мухи слона. Ничего не произошло, а накрутил, будто нас разорвали, Серебряков уехал в буфет»
сегодня, 15:30
Корешков о готовности возглавить «Трактор»: «Если руководство доверит эту должность, то готов, и буду делать все, чтобы клуб был успешен и преследовал самые высокие цели»
сегодня, 14:58
Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
сегодня, 14:30
Гендиректор «Авангарда» о тренировке фарм-клуба в СКК Блинова: «Думал, меня не прошибешь, но появились слезы, когда капитан рванул на лед. Это возрождение, реинкарнация»
сегодня, 14:16Видео
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
сегодня, 12:56
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12