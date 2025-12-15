Сопин о неудачах североамериканских вратарей в КХЛ: «Когда ошибается голкипер, видят все, ты не досчитываешься очков. Адаптация, давление из-за большого контракта, все смакуют»

Алексей Сопин: когда ошибается вратарь – видят все, не досчитываешься очков.

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин поделился мнением о причинах неудач североамериканских вратарей в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Тяжелый вопрос. Когда я еще работал в «Динамо », мы Доминге, по сути, подписали уже. Это сезон, после которого Еременко закончил, был Бобров, и мы искали вратаря. И Доминге, если честно, по-моему, даже контракт подписал. Но мы отыграли назад, потому что собирали информацию, и она оказалась не очень положительной для него.

Опять же, это было 4 года назад, я не знаю, как сейчас все складывалось, там было больше про человеческие качества. И мы решили отыграть назад, не стали подписывать контракт с ним. Вот поэтому какой-то такой шлейф тянулся из Северной Америки.

Дриджер и Мартин, на самом деле, тоже для меня загадка. Это хорошие вратари, на мой взгляд. Просто у Дриджера была серьезная травма, которую он получил, по-моему, на чемпионате мира в финале, год пропустил. То есть надо уточнять, смотреть, насколько эта травма влияет не то что на игру в хоккей, а именно на вратаря. Потому что у него же немножко другие мобильные возможности. Вот поэтому немножко для меня сюрприз.

А основной [фактор], я думаю, это, во-первых, адаптация к стране. Ну Мартин ладно, Москва. Дриджер – Челябинск, но адаптация к культуре, к игре, к чему угодно. Ну просто когда ошибается полевой хоккеист, какие-то вопросы есть к нападающему или к защитнику, на это как-то еще можно посмотреть сквозь пальцы, закрыть вопрос, переложить на адаптацию.

Но когда вратарь... То есть дорогостоящие вратари, на которых рассчитывает клуб, они раз не выручили, раз плохо сыграли, второй, третий, ты не досчитываешься очков.

Тем более все равно и «Трактор », и ЦСКА – это топ-клубы, которые в силу определенных причин сейчас находятся там не на своем месте. И начинаются вопросы у руководства, у менеджмента: ну, мол, давай, давай, мы тебя подписали, дали большой контракт, когда ты начнешь выручать? Какое-то давление.

Потом разные истории были: кто-то заскучал по по семье, кто-то там по дому, кому-то не хватает, я не знаю, кухни национальной. Просто вратарь – это, мне кажется, слишком четко видно, когда ошибается вратарь – видят все. Плюс еще все ваши коллеги с удовольствием это обсуждают и смакуют какие-то моменты», – сказал Алексей Сопин .