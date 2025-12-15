Гендиректор «Авангарда» о тренировке фарм-клуба в СКК Блинова: «Думал, меня не прошибешь, но появились слезы, когда капитан рванул на лед. Это возрождение, реинкарнация»

Герман Чистяков высказался о тренировке «Омских Крыльев» в СКК Блинова.

Генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков поделился эмоциями о тренировке «Омских Крыльев» в СКК Блинова, в котором продолжается реконструкция.

Стадион станет домашней площадкой клуба ВХЛ .

«Все уже знают про СКК, про новый шаг в развитии этого проекта.

Мне повезло, я тоже был свидетелем этого исторического момента – выхода команды «Крыльев» на тестовую тренировку на лед, которого столько лет там не было.

Я вроде давно живу, вроде многое видел, думал, меня не прошибешь. Но в момент, когда капитан команды рванул на лед, у меня появились слезы, признаюсь.

Это возрождение. Это реинкарнация. Это символ того, что в Омске снова возвращаются к жизни знаковые места, возвращаются в новом обличии, но сохраняя традиции.

А еще, когда ходил по дворцу, вдруг встретил залетевшую синичку. Я решил – это очень добрый знак.

Потому что СКК возрождают те, кто желают городу, людям добра, возрождают с любовью, которая притягивает даже птиц.

Едем дальше», – написал Герман Чистяков .