Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»

Алексей Морозов: команда из Сербии не готова вступить в КХЛ.

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался по поводу возможного появления в лиге команды из Сербии.

«Команда из Сербии пока не готова вступить в КХЛ.

Нужна инфраструктура, большое финансирование. Арена, на которой мы были, не соответствует нашим стандартам даже по МХЛ.

Есть большая «Штарк Арена», но и ее надо будет переделать. Нам показали арену, где сейчас проводит матчи «Црвена Звезда». Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования.

Если в ближайшие лет пять появится спонсор, то будем рассматривать. Будем взаимодействовать и прорабатывать этот вопрос», – сказал Алексей Морозов.