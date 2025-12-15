Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался по поводу возможного появления в лиге команды из Сербии.
«Команда из Сербии пока не готова вступить в КХЛ.
Нужна инфраструктура, большое финансирование. Арена, на которой мы были, не соответствует нашим стандартам даже по МХЛ.
Есть большая «Штарк Арена», но и ее надо будет переделать. Нам показали арену, где сейчас проводит матчи «Црвена Звезда». Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования.
Если в ближайшие лет пять появится спонсор, то будем рассматривать. Будем взаимодействовать и прорабатывать этот вопрос», – сказал Алексей Морозов.
