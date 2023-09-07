Юдин о матче СКА с «Торпедо»: «На судей надо надеть очки и научить их считать хотя бы до пяти. Нужно убирать эти колхозные ошибки»

Александр Юдин раскритиковал судейство в матче между СКА и «Торпедо» (3:4).

«Ждал этот матч, потому что еще в прошлогоднем четвертьфинале понравилось, как друг с другом играют СКА и «Торпедо». Думаю, болельщики не остались без зрелищ в этот день – плотная игра, на последних секундах могло все перевернуться. Такие матчи щекочут нервы, они нравятся людям.

Но что это вообще было в концовке? Судья показывает, дает обоюдное удаление, СКА снимает вратаря, но на льду почему-то 10 полевых! Лайнсмен вообще в упор не видит, что «Торпедо» впятером! Это как?!

Видимо, надо на судей надеть очки и научить их считать хотя бы до пяти. Так относиться к численному составу – это уже что-то с чем-то, особенно, когда у тебя отрыв в одну-две шайбы в концовке.

Внимательнее надо за игрой смотреть и синеньких от беленьких отличать. Зачем тогда вообще удалять кого-то, если все равно можно выйти в сколько хочешь игроков обороняться? Надо убирать эти колхозные ошибки», – заявил бывший хоккеист СКА и сборной России Юдин.

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