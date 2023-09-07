Юдин о матче СКА с «Торпедо»: «На судей надо надеть очки и научить их считать хотя бы до пяти. Нужно убирать эти колхозные ошибки»

Теги СКА Торпедо судьи Александр Юдин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин раскритиковал судейство в матче между СКА и «Торпедо» (3:4).

«Ждал этот матч, потому что еще в прошлогоднем четвертьфинале понравилось, как друг с другом играют СКА и «Торпедо». Думаю, болельщики не остались без зрелищ в этот день – плотная игра, на последних секундах могло все перевернуться. Такие матчи щекочут нервы, они нравятся людям.

Но что это вообще было в концовке? Судья показывает, дает обоюдное удаление, СКА снимает вратаря, но на льду почему-то 10 полевых! Лайнсмен вообще в упор не видит, что «Торпедо» впятером! Это как?!

Видимо, надо на судей надеть очки и научить их считать хотя бы до пяти. Так относиться к численному составу – это уже что-то с чем-то, особенно, когда у тебя отрыв в одну-две шайбы в концовке.

Внимательнее надо за игрой смотреть и синеньких от беленьких отличать. Зачем тогда вообще удалять кого-то, если все равно можно выйти в сколько хочешь игроков обороняться? Надо убирать эти колхозные ошибки», – заявил бывший хоккеист СКА и сборной России Юдин.

Ротенберг оштрафован КХЛ за критику судей после матча с «Торпедо» (Алексей Шевченко)

СКА обратится в КХЛ по поводу удара в голову Педану и 5 игроков «Торпедо» в ситуации «4 на 4» («Матч ТВ»)

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
О, Юдин первый, ждем Назарова с Артюхиным. Три мушкетера и ̶Д̶’̶А̶т̶р̶а̶н̶ь̶я̶н̶, Ротенберг.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Цикунов
должность давно в СКА выпрашивает я это заметилил.хоть бы раз упрекнул команду за ошибки.нет.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zherebyatnikov
Товарищ Юдин до мозга костей предан системе СКА...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Лизун в деле 😛
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Idacius
Ну там действительно была странная ситуация, когда в графике показывалась игра 4 на 4, но играли 5 на 5, потому что СКА снял вратаря, а Торпедо просто оставив 5 полевых)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Странная ситуация… Четыре арбитра на льду…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Пасечник
Ларионов, да кто такой этот Юдин???))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rammstein2010
Первая ошибка это ты ....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KIFIR
«Жаловаться на судейство – удел слабых, разочарован реакцией Никитина». Юдин о моменте с Яшкиным в игре СКА – «Локомотив»
и года не прошло - переобулся
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pupkin
Та ни... Не возьмут тебя в СКА. Не солидный ты. И болтливый. А это уже будет двое болтливых в клубе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Чтобы лига не была колхозной, нужно убирать колхозных тренеров и их придворных колхозных экспертов-подхалимов!!! Да, Ю?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vovchik333
Ответ zherebyatnikov
Товарищ Юдин до мозга костей предан системе СКА...
Часть системы - часть корабля.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧакЧак
ну у Торпедо свои лазейки...кто то в потолок вписывается , кто то кружева плетет на льду
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tamtamtamtamov
ска же проиграл, нужно всех виноватым сделать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
В колхозной лиге колхозные ошибки свойственны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий