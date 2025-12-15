Вратарь «Торонто» Уолл про Ахтямова: «Невероятно крутой. Русские кормят своих ребят чем-то особенным»
Уолл про Ахтямова: невероятно крутой, русские кормят своих ребят чем-то другим.
Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл высоко оценил дебют партнера по команде Артура Ахтямова в НХЛ.
24-летний россиянин дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном» (3:6). Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне.
«С первого раза, когда я увидел его, подумал, что он невероятно крутой. Он хороший вратарь, только посмотрите, как он играет! Русские кормят своих ребят чем-то особенным.
Он отличный парень, очень спокойный, всегда улыбается», – сказал Уолл.
