  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Торонто» Уолл про Ахтямова: «Невероятно крутой. Русские кормят своих ребят чем-то особенным»
0

Вратарь «Торонто» Уолл про Ахтямова: «Невероятно крутой. Русские кормят своих ребят чем-то особенным»

Уолл про Ахтямова: невероятно крутой, русские кормят своих ребят чем-то другим.

Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл высоко оценил дебют партнера по команде Артура Ахтямова в НХЛ.

24-летний россиянин дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном» (3:6). Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне.

«С первого раза, когда я увидел его, подумал, что он невероятно крутой. Он хороший вратарь, только посмотрите, как он играет! Русские кормят своих ребят чем-то особенным.

Он отличный парень, очень спокойный, всегда улыбается», – сказал Уолл.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Аруна Шринивасана в X
logoАртур Ахтямов
logoНХЛ
logoТоронто
logoДжозеф Уолл
еда
ахахаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне
вчера, 03:22Видео
«Торонто» вызвал Ахтямова из АХЛ перед матчем против «Монреаля»
6 декабря, 16:00
Ахтямов отразил 36 из 37 бросков «Айовы» и стал 1-й звездой матча. У него 6 побед в 9 играх за фарм «Торонто» в АХЛ (91,4% сэйвов, КН 2,56)
24 ноября, 06:34
Главные новости
«Сибирь» заплатила 1000 рублей за Сушко «Нефтехимику» («СЭ»)
43 минуты назад
Егор Сурин: «У каждого повара свои рецепты, но едим мы, по сути, одно и то же, приготовленное разным способом. Так и в хоккее – нужно слушать, брать у тренера все лучшее»
51 минуту назад
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 15:55
Агент Ткачева о пропуске КПК: «Владимир в модель игры Ротенберга не вписывается. На ЧМ и ОИ команда будет совсем другая»
сегодня, 17:52
Фетисов о словах «мы не очень-то хоккейная держава»: «Чего мы добились от главы ИИХФ? Значит, нет у нас влияния на принятие решений. Те же дзюдоисты добились»
сегодня, 17:42
Василий Пономарев о чтении: «В 14-15 лет ставил цель – 30 страниц в день, дисциплина. У меня нет недочитанных книг. Если тяжело идет, все равно дожму – каждый Достоевский такой»
сегодня, 16:52
Куинн Хьюз открыт к продлению контракта с «Миннесотой»: «У команды прекрасный костяк. Другие не стали делать такое предложение, а Герин сделал. Я это запомню, это много значит»
сегодня, 15:54
Сурин о Ротенберге: «Приятно поработать с человеком, который по духу похож на меня. Компанейский, общительный. Знал, что будет много хорошего настроения, сплочения»
сегодня, 15:42
Юрий Жирков: «Не смотрел Кубок Первого канала. Даже не знал, что играют. Потом узнал, что «Россия 25» обыграла всех 11:0 или 12:1»
сегодня, 15:10
Владислав Третьяк: «ФХР делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. Важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Тринеев из «Вашингтона» первым, кроме Кросби, сыграл в НХЛ под номером 87 почти за три года
38 минут назад
ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
53 минуты назадРеклама
Василий Пономарев: «Ги Буше – немножко актер, разбавляет собрания. Может на разборе слепить из мухи слона. Ничего не произошло, а накрутил, будто нас разорвали, Серебряков уехал в буфет»
сегодня, 15:30
Корешков о готовности возглавить «Трактор»: «Если руководство доверит эту должность, то готов, и буду делать все, чтобы клуб был успешен и преследовал самые высокие цели»
сегодня, 14:58
Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
сегодня, 14:30
Гендиректор «Авангарда» о тренировке фарм-клуба в СКК Блинова: «Думал, меня не прошибешь, но появились слезы, когда капитан рванул на лед. Это возрождение, реинкарнация»
сегодня, 14:16Видео
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
сегодня, 12:56
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12