  • Василий Пономарев: «Ги Буше – немножко актер, разбавляет собрания. Может на разборе слепить из мухи слона. Ничего не произошло, а накрутил, будто нас разорвали, Серебряков уехал в буфет»
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев в интервью Спортсу’’ поделился впечатлениями о работе с главным тренером команды Ги Буше.

– Тренеру доверяем – прям пацаны слушают Ги. Правильные слова говорит.

– А что такого он говорит, что вы ему доверяете?

– Все в мелочах: как выстроен сезон и тренировки, как мы относимся к тактике, сначала берем ее общими мазками, потихоньку в течение сезона обкатываем базу и фокусируемся на деталях.

Сначала одному компоненту уделяем внимание, затем другому, чтобы вся информация равномерно усваивалась. Я не видел до этого таких тренировок. Ни в НХЛ, ни в АХЛ.

У меня были жесткие тренеры, с единым подходом ко всем, но Ги более индивидуальный.

– С каждым разговаривает?

– Да. А с кем-то может и не разговаривать, потому что не надо.

У него образование психолога: понимает, на кого надо подкрикнуть, а кого надо похвалить, даже если он накосячил.

– Тебя хвалил?

– Редко. Но мне и не нужно чересчур много внимания, спокойно отношусь к критике.

Ну, где-то Ги немножко переигрывает: иногда может на тактическом разборе слепить из мухи слона, но все уже привыкли к этому.

Например, игровой момент, ничего глобально не произошло, гол не пропустили, но он так разрисовал и накрутил, как будто нас разорвали 5:0, а Никита Серебряков уже в буфет уехал. 

– Вы, когда между собой общаетесь, не говорите: блин, тут Ги перегнул. 

– Ну, мы можем посмеяться по-доброму. Все позитивно. Понимаем, над чем надо работать, где и что исправить.

Максимум: ладно, коуч, я и без тебя знаю, что накосячил. Но глобально, если бы я тренировал, так же поступал – это ценные уроки и разборы.

– Мы смотрели видео на французском, где Ги эмоционирует – вы видели его чересчур заведенным?

– Конечно! Когда он злится, на него страшно смотреть – может и убить.

Но Ги – немножко актер, разбавляет актерским мастерством напряженные собрания, чтобы ты не только думал о косяках, а уже ждал следующую игру для исправления ошибок, – сказал Василий Пономарев.

«Я гарантирую: в России больше плюсов, чем в Америке». Познакомьтесь с парнем, который вернулся в наш хоккей

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
