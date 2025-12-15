  • Спортс
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»

Евгений Артюхин: Россия пошумела бы в случае возвращения на международные турниры.

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин поделился мнением по поводу итогов Кубка Первого канала.

Команда «Россия 25» обыграла сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0) на турнире.

«Могу точно сказать, что турнир не изживает себя. Кубок Первого канала популярен в России. Прошло все на высоком уровне.

Что касается конкуренции, то, к сожалению, оппоненты были слабые. Если брать Казахстан, то эта сборная с каждым годом становится только хуже. Вопрос назревает к людям, которые занимаются развитием хоккея в стране.

Все начинается с детей, с молодежи. Каких-то новых имен, воспитанников мы не видим. Играют в основном старички, кто давно знаком. Старченко, например. Человеку под 40 лет, а он считается у них лидером. Это говорит о том, что вертикаль не работает.

Динамики роста местного хоккея абсолютно нет. Там надо браться с детского и заканчивать молодежным. В КХЛ «Барыс» что-то пытается сделать, но это не тот уровень. Счет 9:0 в пользу России на лицо. Это работа полностью всей системы хоккея Казахстана.

Думаю, если нашу сборную допустили бы до международных соревнований, мы бы пошумели. Мы всегда шумели. У нас всегда набиралась сильная сборная, и сейчас было бы не исключение. Радует, что пошла хорошая динамика. Уже нас МОК допустил. Осталось с ИИХФ проработать наше возвращение. Молодые ребята уже скоро начнут играть и дай Бог со временем вернется взрослая команда.

Молодым ребятам надо соревноваться и выходить на международный уровень, чтобы мы могли понимать, насколько наша вертикаль работает и какой у нас сейчас резерв», – сказал Евгений Артюхин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
