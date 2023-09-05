Гендиректор «Лады» о критике Ротенбергом качества льда на арене: «Замечание обоснованное. Мы перестарались с шоу, тепловые пушки немного подогрели воздух»

Гендиректор «Лады» объяснил наличие проблем со льдом в матче против СКА.

Тольяттинцы уступили клубу из Санкт-Петербурга (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры высказал претензии к качеству льда на арене.

«Мы постарались сделать открытие вчерашнего матча достойным, у нас стояли тепловые пушки, которые создавали эффект зрелищности. Эти пушки немного подогрели воздух, и мы признаем, что качество льда ухудшилось. Связываем именно с этим, тем более что 2 сентября жалоб на качество льда не было.

У нас арена считается одной из самых холодных в лиге, но вчера было тепло – думаю, градуса на два-три теплее обычного. Само же замечание обоснованное. Конечно, мы это исправим, просто учтем, когда будем организовывать открытие матча и никаких пушек не будет – ни тепловых, ни световых.

Нареканий по льду не было ни на предсезонном турнире, ни на матче с «Трактором». Можно сказать, перестарались с организацией шоу – одно сделали, а второе упустили», – сказал Александр Чеботарев.