Гендиректор «Лады» о критике Ротенбергом качества льда на арене: «Замечание обоснованное. Мы перестарались с шоу, тепловые пушки немного подогрели воздух»

Теги Лада СКА Александр Чеботарев КХЛ Лада-Арена Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Гендиректор «Лады» объяснил наличие проблем со льдом в матче против СКА.

Тольяттинцы уступили клубу из Санкт-Петербурга (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры высказал претензии к качеству льда на арене.

«Мы постарались сделать открытие вчерашнего матча достойным, у нас стояли тепловые пушки, которые создавали эффект зрелищности. Эти пушки немного подогрели воздух, и мы признаем, что качество льда ухудшилось. Связываем именно с этим, тем более что 2 сентября жалоб на качество льда не было.

У нас арена считается одной из самых холодных в лиге, но вчера было тепло – думаю, градуса на два-три теплее обычного. Само же замечание обоснованное. Конечно, мы это исправим, просто учтем, когда будем организовывать открытие матча и никаких пушек не будет – ни тепловых, ни световых.

Нареканий по льду не было ни на предсезонном турнире, ни на матче с «Трактором». Можно сказать, перестарались с организацией шоу – одно сделали, а второе упустили», – сказал Александр Чеботарев. 

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6 комментариев

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Алексей Иванов
Против хозяина не поспоришь, подумал руководитель Лады
+18
-1
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Сергей Орлов
Достоинство вышло из чата.
+4
0
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memphis
Да банально здание еще не остыло после лета. Тем более в ТЛТ и сейчас +25 на улице. Оба матча арена набивается под завязку. Тепло было - я спокойно сидел в шортах и рубашке на первом ряду.
Похолодает через неделю и норм все станет)
+2
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Nik Yeremich
Ротенберг посылает приветы Ладе:"Между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт"
0
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Макс Фет
Ответ Сергей Орлов
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а может быть такое что правда лёд плохой?
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