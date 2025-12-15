«Сибирь» заплатила 1000 рублей за Сушко «Нефтехимику» («СЭ»)

«Сибирь» за 1000 рублей вернула Сушко из «Нефтехимика».

Стал известен размер компенсации за нападающего Максима Сушко , которого «Сибирь» подписала из «Нефтехимика».

Сегодня 26-летний нападающий вернулся в «Сибирь» из «Нефтехимика » в результате обмена.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что нижнекамцы получили денежную компенсацию в размере 1000 рублей. Соглашение «Сибири » с Максимом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Хоккеист ранее выступал за «Сибирь» с сезона-2022/23 до сезона-2024/25. Он провел 125 матчей за команду в общей сложности и набрал 15 (7+8) очков.

В этом сезоне Сушко провел 12 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка при нейтральной полезности. Его подробная статистика – здесь .