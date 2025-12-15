  • Спортс
  • Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
2

Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»

Владимир Плющев: в хоккее могут быть проблемы после возвращения на турниры.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев порассуждал на тему возможного возвращения национальных команд на международные турниры.

Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Руководителям нашего хоккея в ФХР и КХЛ необходимо задуматься, с каким лицом мы вернемся. И как мы будем выглядеть.

Не думаю, что мы сумеем повторить результаты наших пловцов и боксеров. Столько лет нам рассказывали, что у нас все так здорово и замечательно, но боюсь, что у нас могут быть большие проблемы после возвращения.

Вероятно, нас действительно допустят, но главное, с каким лицом мы туда вернемся. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали, тем более команды второго ранга», – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
