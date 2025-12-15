Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев порассуждал на тему возможного возвращения национальных команд на международные турниры.
Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
«Руководителям нашего хоккея в ФХР и КХЛ необходимо задуматься, с каким лицом мы вернемся. И как мы будем выглядеть.
Не думаю, что мы сумеем повторить результаты наших пловцов и боксеров. Столько лет нам рассказывали, что у нас все так здорово и замечательно, но боюсь, что у нас могут быть большие проблемы после возвращения.
Вероятно, нас действительно допустят, но главное, с каким лицом мы туда вернемся. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали, тем более команды второго ранга», – сказал Владимир Плющев.