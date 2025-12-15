Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»

Андрей Разин и Николай Заварухин – тренеры команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ.

Андрей Разин («Металлург ») и Николай Заварухин («Автомобилист ») стали тренерами команды KHL Ural Stars на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

Для Разина предстоящий Матч звезд станет вторым в карьере – ранее он возглавлял команду дивизиона Харламова в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Заварухин впервые стал участником Матча звезд КХЛ.

Матч звезд КХЛ пройдет 7 и 8 февраля 2026 года в Екатеринбурге.