Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
Андрей Разин и Николай Заварухин – тренеры команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ.
Андрей Разин («Металлург») и Николай Заварухин («Автомобилист») стали тренерами команды KHL Ural Stars на Фонбет Матче Звезд КХЛ.
Для Разина предстоящий Матч звезд станет вторым в карьере – ранее он возглавлял команду дивизиона Харламова в Санкт-Петербурге в 2023 году.
Заварухин впервые стал участником Матча звезд КХЛ.
Матч звезд КХЛ пройдет 7 и 8 февраля 2026 года в Екатеринбурге.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
