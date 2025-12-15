Бедард выбыл минимум до конца года из-за травмы верхней части тела. «Чикаго» снова оценит состояние форварда в январе

Бедард выбыл минимум до конца года.

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард из-за травмы больше не сыграет в этом году.

20-летний канадец получил повреждение 13 декабря на последней секунде матча регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (2:3).

Бедард из-за травмы верхней части тела выбыл как минимум до конца декабря, его состояние будет снова оценено в январе.

«Такие вещи случаются. Я только что разговаривал с тренерами в «Тампе », полагаю, у них выбыл еще один защитник. Кажется, у них отсутствуют четыре основных защитника.

Это часть профессионального спорта. Очевидно, что Коннор – очень важная часть нашей команды.

По правде говоря, это, вероятно, был несчастный случай. Это никак не связано с тем, что Брэйден Шенн толкал его после вбрасывания, это естественная реакция после проигранного вбрасывания. Брэйден – отличный парень, никакого злого умысла не было», – рассказал главный тренер «Чикаго » Джефф Блэшилл .

В текущем сезоне на счету Бедарда 44 (19+25) очка в 31 матче. Он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги после Макклина Селебрини (47 очков), Коннора Макдэвида (52) и Нэтана Маккиннона (55).