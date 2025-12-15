  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бедард выбыл минимум до конца года из-за травмы верхней части тела. «Чикаго» снова оценит состояние форварда в январе
2

Бедард выбыл минимум до конца года из-за травмы верхней части тела. «Чикаго» снова оценит состояние форварда в январе

Бедард выбыл минимум до конца года.

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард из-за травмы больше не сыграет в этом году.

20-летний канадец получил повреждение 13 декабря на последней секунде матча регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (2:3).

Бедард из-за травмы верхней части тела выбыл как минимум до конца декабря, его состояние будет снова оценено в январе.

«Такие вещи случаются. Я только что разговаривал с тренерами в «Тампе», полагаю, у них выбыл еще один защитник. Кажется, у них отсутствуют четыре основных защитника.

Это часть профессионального спорта. Очевидно, что Коннор – очень важная часть нашей команды.

По правде говоря, это, вероятно, был несчастный случай. Это никак не связано с тем, что Брэйден Шенн толкал его после вбрасывания, это естественная реакция после проигранного вбрасывания. Брэйден – отличный парень, никакого злого умысла не было», – рассказал главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл.

В текущем сезоне на счету Бедарда 44 (19+25) очка в 31 матче. Он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги после Макклина Селебрини (47 очков), Коннора Макдэвида (52) и Нэтана Маккиннона (55). 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
logoКоннор Бедард
logoЗдоровье
травмы
logoЧикаго
logoНХЛ
logoДжефф Блэшилл
logoТампа-Бэй
logoБрэйден Шенн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бедард пропустит минимум неделю из-за травмы. 20-летний форвард «Чикаго» идет 4-м в топе бомбардиров с 44 очками в 31 матче
вчера, 16:01
Бедард получил травму на последней секунде матча с «Сент-Луисом» и пропустит как минимум 1 игру. Он набрал 0+2 и делит 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ
13 декабря, 05:40Видео
Бедард набрал 1+1 и стал 2-й звездой матча с «Рейнджерс». Форвард «Чикаго» с 42 очками делит 4-е место с Рантаненом в гонке бомбардиров НХЛ
11 декабря, 03:55
Главные новости
Вратарь «Торонто» Уолл про Ахтямова: «Невероятно крутой. Русские кормят своих ребят чем-то особенным»
16 минут назад
«Сибирь» заплатила 1000 рублей за Сушко «Нефтехимику» («СЭ»)
57 минут назад
Егор Сурин: «У каждого повара свои рецепты, но едим мы, по сути, одно и то же, приготовленное разным способом. Так и в хоккее – нужно слушать, брать у тренера все лучшее»
сегодня, 18:46
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 15:55
Агент Ткачева о пропуске КПК: «Владимир в модель игры Ротенберга не вписывается. На ЧМ и ОИ команда будет совсем другая»
сегодня, 17:52
Фетисов о словах «мы не очень-то хоккейная держава»: «Чего мы добились от главы ИИХФ? Значит, нет у нас влияния на принятие решений. Те же дзюдоисты добились»
сегодня, 17:42
Василий Пономарев о чтении: «В 14-15 лет ставил цель – 30 страниц в день, дисциплина. У меня нет недочитанных книг. Если тяжело идет, все равно дожму – каждый Достоевский такой»
сегодня, 16:52
Куинн Хьюз открыт к продлению контракта с «Миннесотой»: «У команды прекрасный костяк. Другие не стали делать такое предложение, а Герин сделал. Я это запомню, это много значит»
сегодня, 15:54
Сурин о Ротенберге: «Приятно поработать с человеком, который по духу похож на меня. Компанейский, общительный. Знал, что будет много хорошего настроения, сплочения»
сегодня, 15:42
Юрий Жирков: «Не смотрел Кубок Первого канала. Даже не знал, что играют. Потом узнал, что «Россия 25» обыграла всех 11:0 или 12:1»
сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Тринеев из «Вашингтона» первым, кроме Кросби, сыграл в НХЛ под номером 87 почти за три года
52 минуты назад
ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
сегодня, 18:43Реклама
Василий Пономарев: «Ги Буше – немножко актер, разбавляет собрания. Может на разборе слепить из мухи слона. Ничего не произошло, а накрутил, будто нас разорвали, Серебряков уехал в буфет»
сегодня, 15:30
Корешков о готовности возглавить «Трактор»: «Если руководство доверит эту должность, то готов, и буду делать все, чтобы клуб был успешен и преследовал самые высокие цели»
сегодня, 14:58
Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
сегодня, 14:30
Гендиректор «Авангарда» о тренировке фарм-клуба в СКК Блинова: «Думал, меня не прошибешь, но появились слезы, когда капитан рванул на лед. Это возрождение, реинкарнация»
сегодня, 14:16Видео
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
сегодня, 12:56
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12