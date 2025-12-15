  • Спортс
  • Фетисов о детском хоккее: «Госполитика. Мне и моим друзьям из простых семей, рвавшим весь мир на льду, страна дала коньки и клюшку, почему сегодня не можем, откуда дискриминация?»
3

Фетисов о детском хоккее: «Госполитика. Мне и моим друзьям из простых семей, рвавшим весь мир на льду, страна дала коньки и клюшку, почему сегодня не можем, откуда дискриминация?»

Вячеслав Фетисов: в детском хоккее проблем достаточно, а все остальное работает.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о проблемах в детском хоккее в России.

«У нас, конечно, проблем достаточно с детским хоккеем. По-прежнему это дорогой вид спорта для большинства семей, но это уже государственная политика. Если в свое время мне и моим друзьям из простых семей, которые рвали весь мир на льду, страна дала коньки и клюшку, то что мы сегодня не можем этого сделать?

Это почему такая дискриминация? Почему научились зарабатывать на детях, а не давать им возможность заниматься тем, что популярно в стране. То есть там проблем достаточно, а все остальное работает, ну и чего плакаться», – сказал Фетисов. 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал RTVI Новости
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
детский хоккей
logoсборная СССР
дискриминация
Политика
деньги
игровая форма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
сегодня, 18:43Реклама
