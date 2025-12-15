Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»

Руслан Абросимов: я еще не дорос до просмотра балета.

Нападающий «Северстали » и сборной России 25 Руслан Абросимов рассказал о посещении балета в Новосибирске в рамках программы на Кубке Первого канала.

– Вы всей командой ходили в театр. Как впечатления?

– Очень круто, мне очень понравилось! Я впервые побывал в Новосибирском академическом театре. Насколько мне известно, он является крупнейшим в России.

Раньше мне как-то не того было, когда сюда приезжал. Я с большим восторгом посетил его.

– А как тебе балет? Не все его понимают.

– Я раньше посещал только классический театр. Для меня это было в новинку. Скажу так: мне кажется, я еще не дорос до балета.

– После какого акта ты ушел?

– После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище.

Я не могу сказать, что мне не понравилось смотреть балет. Просто мне кажется, что все это с возрастом приходит, – сказал Руслан Абросимов .