Корешков о готовности возглавить «Трактор»: «Если руководство доверит эту должность, то готов, и буду делать все, чтобы клуб был успешен и преследовал самые высокие цели»

Евгений Корешков выразил готовность возглавить «Трактор».

Входящий в тренерский штаб «Трактора » Евгений Корешков ответил на вопрос о готовности возглавить уральский клуб.

Ранее команду покинули канадские специалисты Бенуа Гру и Рафаэль Рише.

– Есть понимание, что дальше в «Тракторе»? Сезон вот-вот возобновится, а главного тренера нет.

– Я на этот счет все узнаю из прессы, кто будет главным тренером, какие слухи. Сейчас еще нет ясности, к сожалению.

– Вы готовы возглавить «Трактор»?

– Если руководство доверит мне эту должность, то готов, и я буду делать все, чтобы «Трактор» был успешен и преследовал самые высокие цели.

– А остаться в помощниках, если будет найден тренер со стороны, не станет проблемой?

– Конечно, не будет. Все, как решит руководство. Если будет так, то буду работать с полной отдачей как ассистент и помогать команде, – сказал Евгений Корешков.