Крикунов о матче СКА с «Торпедо»: «Много брака, явно что-то внешнее повлияло. Нельзя играть, когда на льду лужа! Это не любительская лига, где лишь бы скользко было»

Теги СКА Торпедо Владимир Крикунов КХЛ Алекс Гальченюк Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов высказался о качестве льда в матче «Торпедо» и СКА (4:3).

«Безусловно, самая яркая игра тура. Возможно, даже самая яркая на стартовой неделе чемпионата. Хороший хоккей – быстрый, красивый, техничный. Но с первого периода бросилось в глаза, что очень много брака в передачах у обеих команд.

Сначала списал это на старт сезона, мало ли… Но не бывает же так, что даже у самых мастерюг шайба скачет постоянно! Гальченюк всегда хорош в контроле, это его стихия. Но так бездарно терять на синей линии шайбу, когда твоя команда играет с пустыми воротами… Тут явно что-то внешнее повлияло.

Игроки сразу нескольких команд жалуются на качество льда. Не только в Нижнем, на ряде арен КХЛ проблема с заливкой. Нельзя выходить играть, когда на льду лужа! Лед – это основа, на качество подготовки арен к матчам нельзя закрывать глаза. Это не любительская лига, где лишь бы скользко было, – здесь играют профессионалы, клубы и КХЛ привлекают спонсоров, собирают десятки тысяч болельщиков.

Нельзя допускать, чтобы халатность управляющих спортсооружениями или кого-то еще влияла на зрелищность, а уж тем более итоги матчей», – сказал заслуженный тренер России Крикунов.

Ротенберг о 3:4 с «Торпедо»: «Разочаровывает качество льда – нас по «Матч ТВ» показывают. Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел»

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2 комментария

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avcgloronalduMU
что за проблемы с инфраструктурой - асфальт, плитка, лужайки, фут поля, лёд на аренах - в чем проблема? неквалифицированные работники, лодыри, не хватка ума, нет усердия?
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Machine Head
Все банально просто . Арена старая , на улице плюсовая температура , на арене аншлаг , оборудование старое с советских времен , наверное . Вот и не справляются холодильные агрегаты с нагрузкой . Чего раздули из мухи слона . Скоро похолодает и все будет в норме . Возможно , надо было добавить мощи.
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