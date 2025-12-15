Егор Сурин: «У каждого повара свои рецепты, но едим мы, по сути, одно и то же, приготовленное разным способом. Так и в хоккее – нужно слушать, брать у тренера все лучшее»

Сурин сравнил хоккей с готовкой еды.

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин сравнил хоккей с процессом приготовления пищи.

– В «Локомотиве» ты впервые во взрослой карьере столкнулся со сменой тренера. Ушел Игорь Никитин, пришел Боб Хартли. Тебе, 19-летнему парню, насколько сложно было это пережить?

– Хоккей-то все равно остается хоккеем. Знаете, с чем можно сравнить? Вот у каждого повара на кухне свои рецепты, но едим мы, по сути, одно и то же, разным способом приготовленное. Так и в хоккее.

Тебе просто нужно выполнять предъявляемые требования. Твоя роль простая: слушать, брать у тренера все лучшее, что они могут тебе дать. Анализировать, где тренер прав, где, может, чуть ошибается. В любом случае это классный опыт, – сказал Сурин.

Егор набрал 25 (13+12) очков в 36 матчах FONBET Чемпионата КХЛ при показателе полезности «+19».