Фото
0

Роман Ротенберг: «Был рад видеть Мозякина в Новосибирске»

Ротенберг опубликовал фото с Мозякиным.

Главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг опубликовал фотографию с Сергеем Мозякиным.

«Был рад видеть Сергея Мозякина в Новосибирске», – написал Ротенберг.

В Новосибирске, где прошел Кубок Первого канала, завершившийся победой команды Ротенберга, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Мозякин был введен в Зал славы отечественного хоккея.

Фото: t.me/rotenberg81/4880

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoСергей Мозякин
logoДинамо Москва
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
сборная России U25
logoКубок Первого канала
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мозякин о Сигале на церемонии введения в Зал славы отечественного хоккея: «Такой большой! Неожиданно, что он имеет отношение к хоккею. Мой любимый фильм детства? «Терминатор»
13 декабря, 12:04
Мозякин о введении в Зал славы отечественного хоккея: «Горжусь. Значит, мои 35 лет в хоккее не прошли зря. Огромное спасибо всем моим партнерам, родителям, семье и тренерам»
13 декабря, 10:58
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла перед игрой «Россия 25» – Беларусь на Кубке Первого канала
13 декабря, 09:42
Главные новости
Сопин о неудачах североамериканских вратарей в КХЛ: «Когда ошибается голкипер, видят все, ты не досчитываешься очков. Адаптация, давление из-за большого контракта, все смакуют»
9 минут назад
Фетисов о детском хоккее: «Госполитика. Мне и моим друзьям из простых семей, рвавшим весь мир на льду, страна дала коньки и клюшку, почему сегодня не можем, откуда дискриминация?»
34 минуты назад
Кекяляйнен сменил Адамса на посту генменеджера «Баффало»
43 минуты назад
Бедард выбыл минимум до конца года из-за травмы верхней части тела. «Чикаго» снова оценит состояние форварда в январе
54 минуты назад
Вратарь «Торонто» Уолл про Ахтямова: «Невероятно крутой. Русские кормят своих ребят чем-то особенным»
сегодня, 19:35
«Сибирь» заплатила 1000 рублей за Сушко «Нефтехимику» («СЭ»)
сегодня, 18:54
Егор Сурин: «У каждого повара свои рецепты, но едим мы, по сути, одно и то же, приготовленное разным способом. Так и в хоккее – нужно слушать, брать у тренера все лучшее»
сегодня, 18:46
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 15:55
Агент Ткачева о пропуске КПК: «Владимир в модель игры Ротенберга не вписывается. На ЧМ и ОИ команда будет совсем другая»
сегодня, 17:52
Фетисов о словах «мы не очень-то хоккейная держава»: «Чего мы добились от главы ИИХФ? Значит, нет у нас влияния на принятие решений. Те же дзюдоисты добились»
сегодня, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Тринеев из «Вашингтона» первым, кроме Кросби, сыграл в НХЛ под номером 87 почти за три года
сегодня, 18:59
ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
сегодня, 18:43Реклама
Василий Пономарев: «Ги Буше – немножко актер, разбавляет собрания. Может на разборе слепить из мухи слона. Ничего не произошло, а накрутил, будто нас разорвали, Серебряков уехал в буфет»
сегодня, 15:30
Корешков о готовности возглавить «Трактор»: «Если руководство доверит эту должность, то готов, и буду делать все, чтобы клуб был успешен и преследовал самые высокие цели»
сегодня, 14:58
Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
сегодня, 14:30
Гендиректор «Авангарда» о тренировке фарм-клуба в СКК Блинова: «Думал, меня не прошибешь, но появились слезы, когда капитан рванул на лед. Это возрождение, реинкарнация»
сегодня, 14:16Видео
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
сегодня, 12:56
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12