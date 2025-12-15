Роман Ротенберг: «Был рад видеть Мозякина в Новосибирске»
Ротенберг опубликовал фото с Мозякиным.
Главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг опубликовал фотографию с Сергеем Мозякиным.
«Был рад видеть Сергея Мозякина в Новосибирске», – написал Ротенберг.
В Новосибирске, где прошел Кубок Первого канала, завершившийся победой команды Ротенберга, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Мозякин был введен в Зал славы отечественного хоккея.
