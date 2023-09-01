Президент ЦСКА о деле Федотова: «Спасибо Аркадию Ротенбергу, Тимченко, Сечину. КХЛ, ФХР и клуб одним целым решили этот вопрос»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Игорь Сечин Геннадий Тимченко Аркадий Ротенберг Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

Президент ЦСКА поблагодарил Игоря Сечина за поддержку в деле Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что Федотов сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

– Как отнеслась Федерация хоккея России к этому решению?

– ФХР, КХЛ и ЦСКА взаимодействовали одновременно в одну сторону, сторону российского хоккеиста. Спасибо Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что с самого начала был на нашей стороне, Геннадию Николаевичу Тимченко, который отнесся к этой ситуации как россиянин. Не было колебаний.

Спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение и поддержал нас. Все, что раздергивается СМИ по цитатам – это ваша работа, мы к ней относимся спокойно. Но вы должны знать, что КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили этот вопрос, – сказал Игорь Есмантович.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Тардиф о Федотове: «Если он сегодня сыграет в матче КХЛ, ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают»

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет сегодня за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря

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35 комментариев

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Ryan T.
Ахах, там на Морозове лица нет. Видно что он просто в акуе.
Рядом стоит Есман и ощущение, что Лёхе там пистолет до интервью к башке приставляли.
Позорище конечно. RIP нашей КХЛ.
+117
-4
+113
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Bartez1986
Ротенберг, Тимченко, Сечин и иже с ними обеспечили свои семьи на 146 поколений вперед. Им вообще пофиг, что там и кто решит. На их жизни это не скажется вообще никак. Более чем уверен, что они и сути вопроса толком не знают
+66
-3
+63
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Andrew Chepaylo
Ответ Трент Резнор
Мстители, общий сбор.
Фантастические твари
+40
-2
+38
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Oleg Olegov
Зря НХЛ пошло на конфликт, теперь КХЛ, Ротенберг, Тимченко, Сечин смогут спокойно забирать игроков из Америки.
Думаю, Бедард уже выбирает квартиру на Вторчермете.
+23
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vizaslayer
Заварили не расхлебать. В какие дебри прикатимся, загадка...
+21
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Ron Weasley
Болельщики Сборной России: "Спасибо большое Есмантовичу, Сечину, Ротенбергу, Морозову, КХЛ и ФХР. Вы убили хоккей в России на долгие десятилетия. Скоро будем хуже футбола играть
+13
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Pablo Rodrigues
"Решили"???
Уже не могу давиться поп-корном, но несите ещё))))
+11
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Амфитрион
Все, финиш, даже видимость делать перестали.
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Трент Резнор
Мстители, общий сбор.
+9
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HCBV
Говори проще Есмантович , Братва зарешала!
+9
-1
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Нагрузки Сборной
Надеюсь Морозов подаст в отставку, не надо ему позориться этим, нормальный же мужик
+7
-1
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Al561
смотрящие за рос.хоккеем
+5
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76er
Спасибо Игорю Ивановичу Сечину 8)
+4
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+Холмс+
в каком месте там что то решили? если раньше были временно отстранены, то сейчас просто выкинут, идиоты все кто перечислен сверху
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Pavel Filimonov
Остановитесь, зачем ещё дальше позориться то...
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Андрей Шарафутдинов
Забавно, получается Роман Борисович Ротенберг, единственный бился за наш хоккей, никогда бы не поставил на это...
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Andrew Chepaylo
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
А про НХЛ и Филадельфию как обычное забываем? 🤡
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СпутникНТ
В заголовке собралась вся мерзота!
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Дрю2
Как же им хочется командовать всем миром)))
Марс направо, Венера налево!
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Why always me?!
Там вроде Генпрокуратура ещё вмешалась, про конституционные права Федотова намекнули. Почему нет благодарности в её адрес?
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Александр Кислов
Не повезло парню.Не получилось свалить вовремя. Всю карьеру испортили.
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Bangal88
🤮🤮🤮
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IrbIS
Ответ Ryan T.
Ахах, там на Морозове лица нет. Видно что он просто в акуе. Рядом стоит Есман и ощущение, что Лёхе там пистолет до интервью к башке приставляли. Позорище конечно. RIP нашей КХЛ.
Комментарий удален пользователем
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бизе
Сказал А , говори Б , всё логично . Собака лает , а караван идёт. Здесь нет правых и виноватых , а сила солому ломит .
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Alex Nobilius
Потому что мы банда!(с) - про себя в конце добавил Есмантович.
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