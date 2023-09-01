Президент ЦСКА о деле Федотова: «Спасибо Аркадию Ротенбергу, Тимченко, Сечину. КХЛ, ФХР и клуб одним целым решили этот вопрос»

Президент ЦСКА поблагодарил Игоря Сечина за поддержку в деле Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что Федотов сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

– Как отнеслась Федерация хоккея России к этому решению?

– ФХР, КХЛ и ЦСКА взаимодействовали одновременно в одну сторону, сторону российского хоккеиста. Спасибо Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что с самого начала был на нашей стороне, Геннадию Николаевичу Тимченко, который отнесся к этой ситуации как россиянин. Не было колебаний.

Спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение и поддержал нас. Все, что раздергивается СМИ по цитатам – это ваша работа, мы к ней относимся спокойно. Но вы должны знать, что КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили этот вопрос, – сказал Игорь Есмантович.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Тардиф о Федотове: «Если он сегодня сыграет в матче КХЛ, ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают»

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет сегодня за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря