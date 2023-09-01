Анисин о деле Федотова: «Идет СВО, нас гнобят. Пошли они к черту со своей ИИХФ! Юридически он принадлежит «Филадельфии», но в данной ситуации прежние законы не действуют»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации Филадельфия Михаил Анисин НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Политика Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Михаил Анисин высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го

– Что вы думаете о ситуации Ивана Федотова в ЦСКА?

– Я не знаю всех внутриполитических моментов, как ЦСКА вел переговоры с «Филадельфией», что случилось с контрактом Федотова после поездки в армию. Тут нужно глубоко изучать ситуацию.

Как говорил Павел Буре, когда возник мой конфликт с московским «Динамо», «нужно выслушать одну и другую сторону, чтобы понимать».

Но мое мнение такое: нас исключают из Международной федерации хоккея, не дают играть на чемпионатах мира. У нас идет специальная военная операция, какие-то страны нас гнобят. Да пошли они к черту со своей ИИХФ! Так уж, по большому счету.

Если соблюдать все законы, как было раньше до СВО, наверное, юридически Федотов принадлежит «Филадельфии», потому что подписал с ней контракт.

Но в данной политической ситуации уже прежние законы не действуют. Потому что спорт – это политика, как бы ни говорили обратное. Нас везде пинают, не пускают на Олимпиаду, отбирают наш флаг, запрещают гимн. Да пошли вы к черту, и я это снова повторю! – заявил бывший нападающий ЦСКА Анисин.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mesut Ozil
Ох Миша Миша, они то пойдут. Тебе терять нечего ты свою карьеру пропил ещё до всего этого, а у кхл какая- репутация до этого была вполне себе хорошая, серьёзная лига чьи контракты уважали во всем мире и с игроками считались. Но кому это надо сво же
+57
-4
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dszubov
Вопрос задавали в очереди в КБ?
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Миша, закусывай! А то опять в больничке ночью будешь бегать и на людей кидаться
+35
-6
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N. Ascari
Ответ Сергей Мартьянов
Господа повнимательнее нужно читать и кое кого из прошлых хоккеистов помнить. Интервью было с Всеславом Анисиным ( отцом Михаила, бывшим игроком ЦСКА и сборной СССР). А Вы набросились на Мишу , кто сильнее укусит. Не хорошо это, господа.
> Михаил Анисин высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
"Я не знаю всех внутриполитических моментов, как ЦСКА вел переговоры с «Филадельфией», что случилось с контрактом Федотова после поездки в армию. Тут нужно глубоко изучать ситуацию." (с)
Но послать к черту это святое.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глеб Глебыч
Правильно ! какие-то законы ещё придумали, правила ! Совсем там загнили на своём западе
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красный чай
С такими советчиками и врагов не надо.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Миша походу контракт с Норильском уже обмыл))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Stadnik
Ответ Сергей Мартьянов
Господа повнимательнее нужно читать и кое кого из прошлых хоккеистов помнить. Интервью было с Всеславом Анисиным ( отцом Михаила, бывшим игроком ЦСКА и сборной СССР). А Вы набросились на Мишу , кто сильнее укусит. Не хорошо это, господа.
блин, дядя, первые два слова в заметке: "Михаил Анисин..."
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mesut Ozil
Ответ ТимТалер
Комментарий скрыт
А могильный в кхл сколько матчей провел напомните, у него ещё 3 кубка Гагарина пару раз участвовал в матче всех звёзд?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Михаил там сел выпивать с Назаровым и Кожевниковым?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
protasov
Скоро у помоек на улице тоже появится желание высказаться
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Стуканев
Ответ Александр Никитин
когда надо Мохамеда Али величайшего спортсмена века за пацифизм забанили на три года, он видите ли не поехал во Въетнам танцевать, сломав ему здоровье по сути и карьеру (ибо вернувшись Али уже никогда не был прежним в ринге, напропускал ударов, итог все занют), а щас че то они банят спортсменов которые на Донбасс ездят, условно говоря, на самом деле банят всех кто и не ездит никуда армию поддерживать, просто за то что они русские. как так то? какие там законы ты говоришь законы придумали? ты такой умный ерничаешь типа, загнили они там, над кем ты прикалываешься? скажи над кем?
Ну, справедливости ради, это, мягко говоря, не совсем так. Бои с Фрезером и Формэном были после. И именно бой с Формэном в Киншасе считается пиком славы Али, а это 30 октября 74 года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Устами алкаша глаголит истина
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Никитин
Ответ Глеб Глебыч
Правильно ! какие-то законы ещё придумали, правила ! Совсем там загнили на своём западе
когда надо Мохамеда Али величайшего спортсмена века за пацифизм забанили на три года, он видите ли не поехал во Въетнам танцевать, сломав ему здоровье по сути и карьеру (ибо вернувшись Али уже никогда не был прежним в ринге, напропускал ударов, итог все занют), а щас че то они банят спортсменов которые на Донбасс ездят, условно говоря, на самом деле банят всех кто и не ездит никуда армию поддерживать, просто за то что они русские. как так то? какие там законы ты говоришь законы придумали? ты такой умный ерничаешь типа, загнили они там, над кем ты прикалываешься? скажи над кем?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mesut Ozil
Ответ Сергей Мартьянов
Как я понял Мишаня тут вовсе не причем, это интервью с его отцом Всеславом Анисиным.
А у Вячеслава был конфликт с динамо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Салихов
Кого-то интересует мнение алкаша?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Мишаня молоток 🔨 Мастерство не пропьёшь )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Разрушающий мифы
сгорел сарай гори и хата!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Splin
Все эти да пошли они и т.п это словно "красные линии". На которые всем пофиг, ибо пересекали и не раз, а в ответ нифига
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий