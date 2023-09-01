Анисин о деле Федотова: «Идет СВО, нас гнобят. Пошли они к черту со своей ИИХФ! Юридически он принадлежит «Филадельфии», но в данной ситуации прежние законы не действуют»

Михаил Анисин высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

– Что вы думаете о ситуации Ивана Федотова в ЦСКА?

– Я не знаю всех внутриполитических моментов, как ЦСКА вел переговоры с «Филадельфией», что случилось с контрактом Федотова после поездки в армию. Тут нужно глубоко изучать ситуацию.

Как говорил Павел Буре, когда возник мой конфликт с московским «Динамо», «нужно выслушать одну и другую сторону, чтобы понимать».

Но мое мнение такое: нас исключают из Международной федерации хоккея, не дают играть на чемпионатах мира. У нас идет специальная военная операция, какие-то страны нас гнобят. Да пошли они к черту со своей ИИХФ! Так уж, по большому счету.

Если соблюдать все законы, как было раньше до СВО, наверное, юридически Федотов принадлежит «Филадельфии», потому что подписал с ней контракт.

Но в данной политической ситуации уже прежние законы не действуют. Потому что спорт – это политика, как бы ни говорили обратное. Нас везде пинают, не пускают на Олимпиаду, отбирают наш флаг, запрещают гимн. Да пошли вы к черту, и я это снова повторю! – заявил бывший нападающий ЦСКА Анисин.