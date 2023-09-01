Александр Черных считает, что выход КХЛ из ИИХФ приведет к трансферному хаосу.

– Как вы относитесь к предложению выйти из Международной федерации хоккея из-за дела ?

– Мы не , поэтому последствия, которые могут быть, перевешивают чашу весов. Я считаю, что вообще в жизни надо договариваться. Не думаю, что выход из – это правильный шаг. Будут последствия, которые непонятно как отразятся. Сейчас есть трансферные карты и игроки защищены контрактами. Если этого не будет, то начнется хаос.

– Игроки будут уезжать за океан с действующими контрактами?

– Я не вижу большого количества хоккеистов, которые могут играть в НХЛ. Но есть такие агенты из-за рубежа, нелицензированные в России, которые обещают райскую жизнь в Америке. Они будут увозить звездочек.

Им наобещают что-то запредельное – уедут, а потом сложно будет вернуться. Боюсь, что мы потеряем перспективную молодежь. Люди с головой – , Дадонов, – принимали решения в зрелом возрасте, – сказал агент.