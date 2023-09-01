Агент Черных о выходе КХЛ из ИИХФ: «Начнется хаос. Агенты из-за рубежа будут увозить звездочек. Им наобещают что-то запредельное»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Евгений Дадонов НХЛ КХЛ Артемий Панарин Александр Черных Кирилл Капризов Иван Федотов Хоккей

Александр Черных считает, что выход КХЛ из ИИХФ приведет к трансферному хаосу.

– Как вы относитесь к предложению выйти из Международной федерации хоккея из-за дела Ивана Федотова?

– Мы не НХЛ, поэтому последствия, которые могут быть, перевешивают чашу весов. Я считаю, что вообще в жизни надо договариваться. Не думаю, что выход из ИИХФ – это правильный шаг. Будут последствия, которые непонятно как отразятся. Сейчас есть трансферные карты и игроки защищены контрактами. Если этого не будет, то начнется хаос.

– Игроки будут уезжать за океан с действующими контрактами?

– Я не вижу большого количества хоккеистов, которые могут играть в НХЛ. Но есть такие агенты из-за рубежа, нелицензированные в России, которые обещают райскую жизнь в Америке. Они будут увозить звездочек.

Им наобещают что-то запредельное – уедут, а потом сложно будет вернуться. Боюсь, что мы потеряем перспективную молодежь. Люди с головой – Панарин, Дадонов, Капризов – принимали решения в зрелом возрасте, – сказал агент. 

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5 комментариев

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goshforever
Агенты обеспокоены возможным перераспределением финансовых потоков. Это главное)

Никаких соглашений с НХЛ у КХЛ на бумаге нет уже несколько лет. ИИХФ к этому имеет косвенное отношение. В европейские чемпионаты мало кому надо, мягко говоря. В юниорские канадские лиги и так пипл едет, кому надо

Официального выхода КХЛ из ИИХФ вряд ли случится по теории вероятности. "Ни мира, ни войны".
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Алексей Челюканов
комментарий к заголовку.

1. В тексте новости нет информации о том, что агент Черных сказал о "выходе КХЛ из ИИХФ".
2. КХЛ не может выйти из ИИХФ, потому что она туда и не входит.
3. В ИИХФ входит ФХР, которая по договоренности с КХЛ проводит "чемпионат России" в рамках КХЛ.

примерно так.
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Melnikov1968
В ИИХФ состоит ФХР, а не КХЛ. КХЛ находится в структуре ФХР.
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Егор Старов
Да вы ни черта не шарите в этой теме. Назаров , Кожевников и Федоров лучше разбираются. И их путь " послать всех к чертям" самый верный. Даёшь чемпионат БРИКС по хоккею с шайбой*

* квадратной шайбой
!
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ZaharPetrovicUralez
А если всех звездочек в армию и пусть пылят в КХЛ до 30. А потом, что хотят
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