Агент Черных о выходе КХЛ из ИИХФ: «Начнется хаос. Агенты из-за рубежа будут увозить звездочек. Им наобещают что-то запредельное»
Александр Черных считает, что выход КХЛ из ИИХФ приведет к трансферному хаосу.
– Как вы относитесь к предложению выйти из Международной федерации хоккея из-за дела Ивана Федотова?
– Мы не НХЛ, поэтому последствия, которые могут быть, перевешивают чашу весов. Я считаю, что вообще в жизни надо договариваться. Не думаю, что выход из ИИХФ – это правильный шаг. Будут последствия, которые непонятно как отразятся. Сейчас есть трансферные карты и игроки защищены контрактами. Если этого не будет, то начнется хаос.
– Игроки будут уезжать за океан с действующими контрактами?
– Я не вижу большого количества хоккеистов, которые могут играть в НХЛ. Но есть такие агенты из-за рубежа, нелицензированные в России, которые обещают райскую жизнь в Америке. Они будут увозить звездочек.
Им наобещают что-то запредельное – уедут, а потом сложно будет вернуться. Боюсь, что мы потеряем перспективную молодежь. Люди с головой – Панарин, Дадонов, Капризов – принимали решения в зрелом возрасте, – сказал агент.
Никаких соглашений с НХЛ у КХЛ на бумаге нет уже несколько лет. ИИХФ к этому имеет косвенное отношение. В европейские чемпионаты мало кому надо, мягко говоря. В юниорские канадские лиги и так пипл едет, кому надо
Официального выхода КХЛ из ИИХФ вряд ли случится по теории вероятности. "Ни мира, ни войны".
1. В тексте новости нет информации о том, что агент Черных сказал о "выходе КХЛ из ИИХФ".
2. КХЛ не может выйти из ИИХФ, потому что она туда и не входит.
3. В ИИХФ входит ФХР, которая по договоренности с КХЛ проводит "чемпионат России" в рамках КХЛ.
примерно так.
* квадратной шайбой
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