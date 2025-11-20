Капитан «Динамо» Ожиганов о Кудашове: «Много отставок видел, но эта – самая неожиданная. Что нам, выйти и сдаваться? Мы обязаны играть»

Игорь Ожиганов: отставка Кудашова – самая неожиданная для меня.

Капитан московского «Динамо » Игорь Ожиганов заявил, что отставка Алексея Кудашова стала для него неожиданностью.

– Со стороны решение о смене тренера было неожиданным. Как это отразилось на команде? Столько лет он здесь работал…

– Я много всяких отставок видел, когда тренеры уходили, приходили. Но это самая для меня самая неожиданная. Наверное, больше добавить нечего.

– Как после этого сохранять коллектив?

– Что нам, перестать играть в хоккей? Приходят люди, болельщики, родители, дети. Нам выйти и сдаваться? Мы обязаны играть, в конце концов, это наша профессия, то, чем мы занимаемся всю жизнь.

– Заряды фанатского сектора с фамилией Алексея Николаевича – показатель его работы в клубе?

– Конечно, показатель. Когда мы с Никитой Гусевым пришли сюда, кроме как на дерби и больших играх, стадион не был полным. Команда прогрессировала, шла вверх, посещаемость – это показатель, наверное. Конечно, он заслужил, чтобы так скандировали.

– Как Алексей Николаевич обратился к вам? Может, настроил на дальнейшую работу?

– Тоже это, наверное, не для публики. Да, было собрание, поговорили, был трогательный момент.

– Привнес ли Вячеслав Козлов что-то новое?

– За 24 часа хоть Скотти Боумэн будет – ничего не принесет. Главное – не потерять старое, а дальше – внедрять новое, если что есть, – сказал Ожиганов.

