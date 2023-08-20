Назаров о словах Федорова про Федотова: «Здорово, что у ЦСКА есть яйца, и клуб отстаивает свою правоту»
Андрей Назаров поддержал позицию ЦСКА по Ивану Федотову.
Главный тренер армейцев Сергей Федоров заявил, что вратарь будет выступать за клуб с 1 сентября, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ, а также резко осудил его критиков.
«Могу только поприветствовать такое решение. Иван – игрок ЦСКА, в руководстве клуба и в тренерском штабе армейцев четко обозначили и обосновали свою позицию.
Рад, что Федотов будет выступать в России и радовать хоккейных болельщиков нашей страны своей игрой.
Здорово, что у ЦСКА есть яйца, и клуб отстаивает свою правоту», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.
Федотов вернулся в ЦСКА после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года.
ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.
ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации.
А потом всему КоХЛозу по зубам настучат за этих ушлых деятелей