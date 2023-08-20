Назаров о словах Федорова про Федотова: «Здорово, что у ЦСКА есть яйца, и клуб отстаивает свою правоту»

Андрей Назаров поддержал позицию ЦСКА по Ивану Федотову.

Главный тренер армейцев заявил, что вратарь будет выступать за клуб с 1 сентября, несмотря на дисквалификацию от , а также резко осудил его критиков.

«Могу только поприветствовать такое решение. Иван – игрок , в руководстве клуба и в тренерском штабе армейцев четко обозначили и обосновали свою позицию.

Рад, что будет выступать в России и радовать хоккейных болельщиков нашей страны своей игрой.

Здорово, что у ЦСКА есть яйца, и клуб отстаивает свою правоту», – сказал бывший тафгай и тренер клубов .

Федотов вернулся в ЦСКА после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года.

ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации.