Назаров о словах Федорова про Федотова: «Здорово, что у ЦСКА есть яйца, и клуб отстаивает свою правоту»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Сергей Федоров НХЛ Андрей Назаров КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров поддержал позицию ЦСКА по Ивану Федотову.

Главный тренер армейцев Сергей Федоров заявил, что вратарь будет выступать за клуб с 1 сентября, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ, а также резко осудил его критиков

«Могу только поприветствовать такое решение. Иван – игрок ЦСКА, в руководстве клуба и в тренерском штабе армейцев четко обозначили и обосновали свою позицию.

Рад, что Федотов будет выступать в России и радовать хоккейных болельщиков нашей страны своей игрой.

Здорово, что у ЦСКА есть яйца, и клуб отстаивает свою правоту», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Федотов вернулся в ЦСКА после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года. 

ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации. 

4 комментария

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selachii
Ага, а за эту правоту потом отдуваться всей лиге и ФХР...)))
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Безумный Макс
Федотов конечно удивительный человек)))
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Ловушка Джокушкера
Не правоту, а борзоту☻️
А потом всему КоХЛозу по зубам настучат за этих ушлых деятелей
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Savardus
жалко, что у Назарова яиц нет, а его мнение, рот и седалище покупается с потрохами за стопку бумажек
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