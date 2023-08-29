Сушинский о Федотове: «Молодому парню жизненно необходимо регулярно выходить на лед. Он и так пропустил год, другого заработка у него нет»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия Максим Сушинский НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Максим Сушинский высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го

«А вот самому Ивану остается только играть в хоккей и как можно скорее набирать оптимальные кондиции. Конечно, он мог бы уехать в НХЛ, на которую его дисквалификация не распространяется, но слабо себе это представляю. Здесь нужно задать вопрос самому вратарю.

Самое главное – молодому парню жизненно необходимо регулярно выходить на лед. В данном конфликте я не занимаю ничью сторону, но поддерживаю хоккеиста, поскольку он и так пропустил год. А другого заработка у человека нет», – сказал бывший игрок сборной России Сушинский.

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3 комментария

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Ловушка Джокушкера
Так может не нужно было его в багажнике вывозить в армию год назад и дать спокойно уйти в Филадельфию?
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2hsjck49rf
Думать еще жизненно необходимо
+2
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Назар Игорь
Месячная выплата рядового срочной службы 6027 р. Так что не волнуйся, Сушинский.
0
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