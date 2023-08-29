Морозов о регистрации контракта Федотова с ЦСКА: «Никто на КХЛ не давил. Мы общались с клубом, я задавал вопросы Ивану и НХЛ. Юристы сказали, что можно»

Алексей Морозов сказал, что на КХЛ никто не давил по поводу контракта Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

– Правда ли, что на вас оказали давление, чтобы зарегистрировать контракт Федотова?

– Мы общались с клубом, выясняли, что у них есть договоренности. Я общался с Федотовым, задавал ему вопросы - какие уведомления он получал от НХЛ, как он говорил с «Филадельфией». Никто на нас не давил.

Мы брали паузу, чтобы разобраться, задавал вопросы в НХЛ, спрашивал у . Потом спрашивали у хоккеиста, хочет ли он играть за ЦСКА.

Мы зарегистрировали его контракт после консультации с юристами, которые сказали, что мы можем это делать, – сказал президент КХЛ.

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря