Морозов о регистрации контракта Федотова с ЦСКА: «Никто на КХЛ не давил. Мы общались с клубом, я задавал вопросы Ивану и НХЛ. Юристы сказали, что можно»

Теги ЦСКА Филадельфия Алексей Морозов Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов сказал, что на КХЛ никто не давил по поводу контракта Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

– Правда ли, что на вас оказали давление, чтобы зарегистрировать контракт Федотова?

– Мы общались с клубом, выясняли, что у них есть договоренности. Я общался с Федотовым, задавал ему вопросы - какие уведомления он получал от НХЛ, как он говорил с «Филадельфией». Никто на нас не давил.

Мы брали паузу, чтобы разобраться, задавал вопросы в НХЛ, спрашивал у Дэйли. Потом спрашивали у хоккеиста, хочет ли он играть за ЦСКА.

Мы зарегистрировали его контракт после консультации с юристами, которые сказали, что мы можем это делать, – сказал президент КХЛ. 

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря

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7 комментариев

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shahmur
Все как мы любим нагласть и некомпетентность, а ведь всё это идет с самого верха и широко распространяется по всей стране.
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Don_Krebs
Потом спрашивали у хоккеиста, хочет ли он играть за ЦСКА. -----

Интересно, он еще в наручниках был в этот момент или уже нет?
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ROS#
Эх, Морозов... В истории ты останешься не хорошим игроком, а мерзким безхребетным чиновником...
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Злобный колобок
Какие молодцы. Со всеми проконсультировались, со всеми обсудили, во всём разобрались... и всё равно всё через .опу сделали.
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Mephi027
Моргни, если кто-то давил
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greedy
В смысле общались с НХЛ? НХЛ говорила, что контракт не действует? Или как проходила эта дискуссия?😂
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