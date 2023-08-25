«ИИХФ ждет 1 сентября – сыграет Федотов за ЦСКА или нет». Тардиф об апелляции клуба на бан вратаря

Президент ИИХФ Люк Тардиф назвал важную дату в деле Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ отстранила от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю». Тардиф сказал о дисквалификации Федотова: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело».

Сегодня 26-летний вратарь сыграл два периода за ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы против «Амура» (4:3 Б).

«На данный момент ИИХФ ждет 1 сентября, чтобы посмотреть, сыграет Федотов за ЦСКА или нет», – сказал .

После этого срока Международная федерация хоккея озвучит решение по апелляции московского клуба.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал