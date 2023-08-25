«ИИХФ ждет 1 сентября – сыграет Федотов за ЦСКА или нет». Тардиф об апелляции клуба на бан вратаря

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ Люк Тардиф назвал важную дату в деле Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю». Тардиф сказал о дисквалификации Федотова: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело».

Сегодня 26-летний вратарь сыграл два периода за ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы против «Амура» (4:3 Б).

«На данный момент ИИХФ ждет 1 сентября, чтобы посмотреть, сыграет Федотов за ЦСКА или нет», – сказал Тардиф.

После этого срока Международная федерация хоккея озвучит решение по апелляции московского клуба.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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4 комментария

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Bartez1986
красная линия? точно не Медведев интервью давал?
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Rahym Hommadow
так и знал если он сыграет получается сам себе вредит это же нхл все хоккеисты мечтают там играть
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RBChannel
И что они сделают?:) отстранят Россию? Так уже. Запретят ЦСКА играть в Европе? Или запретят играть Федотову? Так ведь ЦСКА им не будет подчиняться, а в НХЛ на них всегда клали. Интересная ситуация.
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Кавабунга Шреддоголовый
Час Х все ближе. Обстановка накаляется)))
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