Морозов о статусе Федотова в НХЛ: «У него нет подписанного контракта на сезон-2023/24. Они говорят, что перенесли, но игрока не уведомили»

Алексей Морозов высказался о контрактном статусе Ивана Федотова в НХЛ.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

«У нас были партнеры‑юристы из зарубежной компании, которые дали нам заключение, что ситуацию по‑разному можно трактовать.

Мы общались с вице‑президентом НХЛ Биллом Дэйли, узнавали, как они смотрят на эту ситуацию. Они говорят, что контракт перенесли на новый сезон, но игрока не уведомили. У игрока случился форс‑мажор, он получил повестку и не мог подписать никакой контракт. ЦСКА сейчас подает апелляцию.

Федотов об этом не знал. признает контракт энхаэловский. Но у него нет подписанного контракта на сезон-2023/24. Игрок направил документы о том, что у него контракт только с ЦСКА», – сказал президент КХЛ.

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря