Морозов о статусе Федотова в НХЛ: «У него нет подписанного контракта на сезон-2023/24. Они говорят, что перенесли, но игрока не уведомили»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Алексей Морозов Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Алексей Морозов высказался о контрактном статусе Ивана Федотова в НХЛ.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

«У нас были партнеры‑юристы из зарубежной компании, которые дали нам заключение, что ситуацию по‑разному можно трактовать.

Мы общались с вице‑президентом НХЛ Биллом Дэйли, узнавали, как они смотрят на эту ситуацию. Они говорят, что контракт перенесли на новый сезон, но игрока не уведомили. У игрока случился форс‑мажор, он получил повестку и не мог подписать никакой контракт. ЦСКА сейчас подает апелляцию.

Федотов об этом не знал. ИИХФ признает контракт энхаэловский. Но у него нет подписанного контракта на сезон-2023/24. Игрок направил документы о том, что у него контракт только с ЦСКА», – сказал президент КХЛ. 

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря

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8 комментариев

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alklimov2018
Президент КХЛ не знает трансферного протокола?
У нас хотя бы на одной должности есть компетентные люди?
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-2
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vals1702
цирк устроили теперь выкручиваются. В 18 лет надо было призвать в армию, как положено, а не когда собрался в НХЛ.
+13
-5
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Gleb
Ответ alklimov2018
Президент КХЛ не знает трансферного протокола? У нас хотя бы на одной должности есть компетентные люди?
Нет, но народ всё устраивает, нет повода для перемен
+10
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vizaslayer
Ответ vals1702
цирк устроили теперь выкручиваются. В 18 лет надо было призвать в армию, как положено, а не когда собрался в НХЛ.
просто барин решил холопа высечь.
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yulay
Ответ sc4a.ke
И это лучшая лиги мира? Там цирк,клоунадо и все через одно место. Там хоть есть компетентные люди на должностях, неужели никто не мог подсказать?
КХЛ никогда не был лучшей лигой мира
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ТимТалер
"Нас помнят, пока мы мешаем другим" (В.И. Ленин)
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Сергей Галынский
Так была официальная инфо,что Филадельфия заморозила контракт
Или вам надо было почту голубями отправить?
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